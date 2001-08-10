Юным слабовидящим островитянам сделали подарки в рамках #ЩедрогоВторника

Концерт с подарками устроили для воспитанников южно-сахалинского детского сада для слабовидящих детей «Одуванчик». Накануне, 26 ноября, в гости к ребятам приехал областной центр внешкольной воспитательной работы в рамках всероссийской акции #ЩедрыйВторник.

– Наши воспитанники и сотрудники собрали подарки, которые подойдут слабовидящим детям – различные тактильные игрушки, всё, что можно пощупать, завязать, слепить, – рассказала заместитель директора ОЦВВР Анна Чагина. – А сегодня мы приехали с благотворительным концертом к ребятам детского сада. Кстати, наше учреждение участвует сейчас ещё в двух благотворительных акциях – помогает приюту для животных и собирает игрушки для детского отделения областной больницы.

Как ТИА "Острова" рассказали в ОЦВВР, непродолжительный выездной концерт для детсадовцев стал настоящим праздником. Развлекательная программа включала в себя загадки, стишки, небольшие игры на фантазию, и самое главное – концертные номера от воспитанников центра. Образцовая эстрадная вокально-танцевальная студия «Новое поколение» (руководители Ольга Александрова и Татьяна Семенцова) спели «Простую песенку» и песню «Друг мой слон». Вокальный ансамбль «Лучики» (руководитель Нарине Погосян) представил «Песню мамонтёнка» и «Маленькую страну». А ученица класса фортепиано Елизавета Патрушева (руководитель Ольга Бабич) исполнила на клавишном инструменте композиции «Клоуны» и «Весёлый матрос».

#ЩедрыйВторник – международный день благотворительности, целью которого является развитие культуры благотворительности и поддержка добровольчества. Движение уже получило распространение в более чем 100 странах мира. За три года к благотворительным мероприятиям присоединились более 275 городов России.