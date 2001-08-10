Детский сад «Кораблик» в Южно-Сахалинске закрыли на дезинфекцию. В учреждении провели обработку коммуникаций и водовода дезинфицирующими средствами. Сейчас производится слив воды из системы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в департаменте образования Южно-Сахалинска, с 26 ноября детский сад закрыт на проведение дезинфекционных мероприятий системы водоснабжения. Ранее в учреждении были выявлены единичные случаи кишечной инфекции, карантины по данным заболеваниям завершены 22 ноября. Массового заражения и вспышки инфекции не зарегистрировано.

В связи с выявленными заболеваниями взяты смывы с поверхностей. Одновременно проведены пробы воды. Образовательный процесс был приостановлен для организации соответствующих мероприятий. Идет дезинфекция.

Предположительно завтра, 28 ноября, будет проведен повторный отбор проб воды. После завершения исследований и получения одобрительной экспертизы контролирующих служб детский сад откроют для приема воспитанников.