Для четверых сахалинских чиновников утвердили KPI
Для четверых руководителей сахалинского правительства утвердили KPI. Эти ежеквартальные показатели служат для оценки эффективности работы руководителей региональных и муниципальных органов власти. Уровень дохода сахалинских чиновников в 2020 году, будет зависеть от, того насколько успешно они справляются с возросшими требованиями, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Утверждение KPI, или ключевых показателей эффективности, – это еще один шаг по усовершенствованию работы правительства Сахалинской области. Преобразование органов власти в островном регионе происходит по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
– Это новый культурный код сахалинского правительства. Работать нужно не для того, чтобы получать высокие зарплаты, а для того, чтобы вывести жизнь на островах на принципиально новый уровень, чтобы люди доверяли власти. Люди должны жить в комфортном жилье, ездить по асфальтовым дорогам, получать качественные медицинские и образовательные услуги. Нужно создавать комфортную городскую среду, благоприятную экологическую обстановку, привлекательные условия для инвесторов. Все это учитывают новые показатели эффективности. Мы утвердим их и не будем менять, чтобы войти в чье-либо положение. Нам не нужны управленцы, которые не справляются со своей работой, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
На этой неделе в областном правительстве проходят стратегические сессии, на которых окончательно утверждают KPI руководителей. Так, накануне ключевые показатели эффективности установили для заместителя председателя регионального правительства Антона Зайцева, министра экономического развития Алексея Успенского, министра имущественных и земельных отношений Светланы Налбатовой, а также для руководителя объединенного министерства сельского хозяйства и торговли Инны Павленко.
Так, для Светланы Налбатовой основными показателями станут эффективность управления имуществом, корпоративная эффективность. Особое внимание будет уделяться упрощению процедуры получения земельных участков.
Вывести Сахалинскую область в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата – задача для Алексея Успенского. Главе минэкономразвития предстоит увеличить число предпринимателей, расширить портфель микрозаймов для владельцев собственного дела. Также необходимо будет повысить экспортную выручку в несырьевых отраслях и увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест.
KPI Инны Павленко будет учитывать развитие розничной сети эконом формата, распространение «Социальной банковской карты». Министру необходимо создать новые условия для конкуренции на продовольственном рынке островов, которые приведут к снижению цен на товары. Кроме того, предстоит повысить обеспеченность сахалинцев и курильчан местными продуктами, увеличить число сахалинских фермеров.
Самый обширный круг показателей – у Антона Зайцева. Под его руководством идет реализация 11 масштабных проектов. Его задача – обеспечить вхождение Сахалинской области в число лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Среди проектов, которые курирует зампред, – развитие горнолыжного курорта «Горный воздух», создание на Сахалине международного медицинского кластера и многофункционального культурного центра, где смогут выступать артисты Мариинского, Александринского и других выдающихся театров. Также под руководством Антона Зайцева будет идти перенос СИЗО в Южно-Сахалинске и создание парка «Патриот» в Корсаковском районе – здесь в сентябре 2020 года планируется провести всероссийский молодежно-патриотический слет. Кроме того, в его ведении будет находиться совместный инвестиционный проект областного правительства с «Газпромом» по строительству спортивных и туристических объектов, а также ряд других значимых для развития области инициатив.
До конца этого года ключевые показатели эффективности утвердят для всех сахалинских руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Напомним, в островном регионе идут масштабные изменения структуры правительства. Принято решение, что здесь будет два главных блока – администрация губернатора и правительство Сахалинской области. Большое внимание уделяется обратной связи с жителями. Для этого запущено несколько каналов: горячая линия «1-300» и «Окна доверия в поликлиниках», сервисы «Сахалин.онлайн» и «Бизнес.Сахалин.онлайн», принято распоряжение об обращениях в социальных сетях.
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