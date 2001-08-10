Южносахалинцам покажут, как готовят полуфабрикаты в «Ханаане»

В рамках гастрономического марафона «Пельмень и его друзья» жителей Южно-Сахалинска ждут на экскурсию с дегустацией на производственную базу ООО «Ханаан». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Мероприятие состоится 6 декабря в 14.00. Подать заявку на участие может любой желающий. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно по ссылке: http://www.yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/215 или по телефону: 300-738 (добавочные 1, 5, 7).

Организаторы ждут гостей у себя в цехе и обещают не только рассказать о технологических моментах, но и продемонстрировать оборудование, познакомить с персоналом, а также приоткрыть некоторые секреты самых любимых сахалинцами рецептов и угостить новинками.

Сбор участников и выезд на предприятие планируют в 13.30 по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а (департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка).