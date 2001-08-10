Южно-Сахалинск стал пилотной площадкой проекта «Умный город»

Областной центр стал пилотной площадкой проекта «Умный город» Минстроя РФ. Трехстороннее соглашение подписали российский министр строительства Владимир Якушев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр островной столицы Сергей Надсадин. Церемония состоялась на полях дальневосточного форума «Умный город–комфортная среда для жизни», который проходит сегодня в Якутске. Документ позволит областному центру вступить в активную фазу развития проекта «Умный город», появится возможность реализовать передовые цифровые и инженерные решения в управлении городским хозяйством, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Цифровизация области нужна для создания комфортной среды. Высокие технологии должны упрощать жизнь людей. «Умный город» помогает нам избавиться от очередей в поликлиниках, повышает безопасность на улицах и обеспечивает обратной связью от жителей. Мы готовы сотрудничать с другими регионами и федеральными органами власти, хотим перенимать их опыт, успешно внедренные решения, а также делиться своими наработками, – отметил Валерий Лимаренко.

«Умный город» помогает повысить конкурентоспособность российских городов и сформировать эффективную систему управления городским хозяйством. В рамках проекта в Сахалинской области уже созданы «цифровые сервисы для людей». Это социальная карта сахалинца, порталы Сахалин.Онлайн и Бизнес.Сахалин.Онлайн, цифровой стандарт здравоохранения, единая карта школьника, цифровая платформа учета твердых коммунальных отходов, станции мониторинга состояния атмосферного воздуха и виртуальный концертный зал.

В ближайшей перспективе на островах – создание цифровых платформ здравоохранения, обратной связи с населением, учёта посещающих учреждения культуры, спорта, туризма и массовые мероприятия. После проведения форума намечено актуализировать и утвердить новую дорожную карту развития проекта «Умный город» в регионе.

– Сегодня на самом высоком уровне вопросам цифровой трансформации уделяется приоритетное внимание. Мы четко осознаем это и у себя в Южно-Сахалинске ведем активную работу по созданию целостной среды для перехода на цифровую экономику, – добавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Напомним, на площадке форума также был представлен проект Евгения Соболева, победителя сахалинского этапа дальневосточного тура «Стартап Экспедиция». Островитянин представил экспертам и посетителям форума свою разработку – уникальную для Сахалина интеллектуальную систему видеонаблюдения для геомаркетинга.