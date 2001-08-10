За месяц на Сахалине и Курилах провели 50 телемедицинских консультаций
Пятьдесят телемедицинских консультаций за месяц провели в Сахалинской области. Сеансы видеосвязи позволяют жителям получать консультации специалистов ведущих российских клиник и областных учреждений по всем медицинским вопросам, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Накануне по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе выстраивается система телемедицинских консультаций между учреждениями первичного звена, областными медицинскими организациями и федеральными клиниками.
Первая онлайн-консультация между специалистами южно-сахалинской городской поликлиники №4 и Первого клинического медицинского центра Коврова состоялась почти месяц назад – 28 октября. Сейчас возможности телемедицины могут оценить пациенты лечебных учреждений всех районов области. Современные средства связи помогают организовать такие сеансы оперативно.
Уже проведено 50 видеоконсультаций. Чаще всего сахалинцы нуждались в экспертных мнениях кардиологов и гастроэнтерологов. Большим спросом пользовались консультации нейрохирургов, нефрологов, пульмонологов и неврологов.
Лидером по количеству сеансов видеосвязи стала Корсаковская ЦРБ. Врачи лечебного учреждения к коллегам из областной больницы обращались восемь раз. Потребовалась пациенту из Корсакова и консультация специалиста московской клиники «Доктор рядом».
– Не всех больных из районов можно своевременно направить на диагностику и лечение в областной центр, – говорит и.о. главного врача Корсаковской ЦРБ Осман Салманов. – В то же время очная консультация необходима не всегда. Чаще для постановки диагноза и выбора тактики лечения врачу достаточно обсудить клинические проявления болезни с коллегами.
Житель Корсакова Дмитрий Розецкий в Корсаковской ЦРБ наблюдается с диагнозом остеохондроз, который осложнен грыжей межпозвоночного диска. Мужчине требовалась консультация нейрохирурга областной больницы, но выраженный болевой синдром ставил возможность поездки в Южно-Сахалинск под сомнение. Организация дистанционной консультации решила эту проблему. Во время телесеанса пациенту назначили дополнительные обследования и рекомендовали оперативное вмешательство.
– Лечение на расстоянии очень удобно, – поделился Дмитрий Розецкий. – Пациенты могут попасть на прием к нужному специалисту в медицинском учреждении рядом со своим домом. Не нужно тратить время и деньги на поездки. Тем более, что дистанционная консультация ничем не отличается от обычной. Предварительно сделал необходимые снимки и сдал анализы – как для обычного приема.
– Телемедицина – отличный способ консультации больных на расстоянии, – уверена врач-терапевт Корсаковской ЦРБ Аяна Ооржак. – Такие телемосты полезны не только для пациентов, но и для самих докторов. Это хороший метод обмена опытом в сфере медицины.
Современные технологии позволяют оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь жителям даже в самых отдаленных уголках региона. На ближайшие дни назначены телемедицинские консультации между представителями Первого клинического медицинского центра в Коврове и докторами Северных и Южных Курил.
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