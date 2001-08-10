Стало известно, почему в Южно-Сахалинске и его окресностях плохо пахло

Жители Южно-Сахалинска и окрестных сёл в минувшие выходные были обеспокоены неприятным запахом с агрокомплекса ООО «Грин Агро – Сахалин». В адрес профильного министерства и областного правительства поступили многочисленные жалобы от островитян.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном минсельхозе, причиной запаха стал старый сенаж, которым обильно удобряли окрестные поля. Внесение органической растительной массы на сельхозугодия для повышения плодородия рекомендовано наукой, особенно для малогумусных почв, характерных для нашего региона. Однако, при производстве работ, специалисты ООО «Грин Агро-Сахалин» не учли направление ветра и не запахали внесенное удобрение. То есть нарушили технологию. Такого не повторится, заверили в компании. По данному факту на предприятии проводится проверка.

Стоит отметить, что внесение удобрений на поля не связано с производственными процессами животноводческого комплекса. Правительство Сахалинской области разделяет обеспокоенность жителей и держит на контроле ситуацию, связанную с запахами от животноводческого комплекса ООО «Грин Агро – Сахалин».

В 2019 году разработан план мероприятий по снижению неприятного запаха. Согласно данному плану ООО «Грин Агро - Сахалин» применяет специальный реагент «Triune», позволивший постепенно снизить уровень концентрации аммиака более чем на 50%. Кроме того, на комплексе запущен специальный цех по разделению навоза на фракции. Внедренные мероприятия также позволили постепенно снизить концентрацию запаха, что подтвердилось сократившимся количеством обращений жителей близлежащих сёл на горячую линию, организованную предприятием.

Специалисты компании «Грин Агро – Сахалин» приняли решение минимизировать запах, путём установки на лагуны полимерных экранов. Они заказаны и проходят стадию проектирования. По технологии, монтаж эффективных защитных конструкций будет проведён при плюсовых среднесуточных температурах (ориентировочно во втором квартале 2020 года).