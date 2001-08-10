В ноябре первую помощь научились оказывать 125 южносахалинцев

В Южно-Сахалинске проходят занятия, направленные на повышение медицинской грамотности населения в вопросах оказания первой помощи. Мероприятия для коллективов южно-сахалинских предприятий и организаций проводят специалисты областного центра медицинской профилактики. В ноябре занятия прошли в областной детской библиотеке, детских садах «Звездочка» и «Радуга», передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

- Пострадавший без сознания, отсутствуют пульс и дыхание. В таком случае необходимо вызвать скорую помощь и приступить к сердечно-лёгочной реанимации, - рассказывает врач по медицинской профилактике Нурсултан Дуйсенбаев.

Как сделать искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца – специалист центра показывает на примере специального робота-тренажёра, по имени «Гриша». После мастер-класса все желающие могут закрепить свои знания на практике.

- Благодаря нашему манекену занятия вызывают интерес у аудитории, - комментирует заместитель главного врача Центра Анна Могиленко. - Многие после лекции собственноручно проделывают на нём все реанимационные мероприятия. Хочется верить, что ситуаций, в которых понадобятся такие знания, с нашими сахалинцами не произойдёт, а если всё же случится что-то подобное – они буду во всеоружии и может быть, спасут чью-то жизнь.

Обучение правилам оказания медицинской помощи проводится бесплатно, для организованных групп. Заявку можно сделать в областном центре медицинской профилактики по телефону: 8 (4242) 43-20-66.