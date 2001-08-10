"Круглый стол" по вопросам волонтёрства пройдет в Южно-Сахалинске

На круглый стол «Волонтерское движение: опыт, проблемы и перспективы», приуроченный к международному Дню волонтера, приглашают южносахалинцев и гостей города в областную библиотеку. Он состоится в следующую среду, 4 декабря.

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе СахОУНБ, в ходе мероприятия будут затронуты следующие вопросы: опыт организации и развития добровольческих общественных объединений, опыт проведения благотворительных акций и мероприятий с привлечением волонтеров, механизмы взаимодействия и сотрудничества в рамках развития добровольческого движения с органами власти, обществом, представителями бизнеса и организациями города.

Мероприятие пройдет в зале заседаний. Начало в 18:00, вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4242) 45-25-45.