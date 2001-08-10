Здание интерната в Горнозаводске будет более доступным для инвалидов
Здание интерната в Горнозаводске делают более доступным для инвалидов. Помещения психоневрологического интерната оборудовали информационно-тактильными табличками с дублированием шрифта Брайля и поручнями, установили мнемосхемы с указанием путей движения и эвакуации. В этом году особый акцент сделан на обустройство входной группы и дворовой территории, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
– Наше учреждение открылось в 2016 году. С тех пор мы обустраиваем и адаптируем здание, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли здесь комфортно и безопасно жить, – рассказал директор Южно-Сахалинского психоневрологического интерната Владимир Соловьев. – В этом году установили подъемник для вертикального перемещения маломобильных граждан, пандус у главного входа, заасфальтировали территорию с обозначением пешеходной зоны и парковочных мест для инвалидов и сделали многое другое.
Также во время ремонта входной группы интерната рабочие обустроили тамбур, установили двери и антивандальные кнопки вызова, входную лестницу оснастили поручнями. На все работы из областного бюджета направили 6 миллионов рублей. Отметим, адаптация учреждения под нужды инвалидов проводится в рамках государственной программы «Доступная среда».
Сейчас в интернате проживают 150 инвалидов с различными психоневрологическими заболеваниями в возрасте от 18 лет. Все они нуждаются в особом внимании, помощи и постоянном уходе. Улучшить их физическое и эмоциональное состояние помогают регулярные занятия в спортивном и тренажерном залах. Также постояльцы интерната занимаются кулинарией, бисероплетением, бумагопластикой и другой творческой деятельностью в различных кружках, участвуют в подготовке и проведении праздничных мероприятий и знаменательных дат.
Отметим, что в Сахалинской области сегодня действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят около 200 льгот. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко этот перечень стал еще больше – на социальную поддержку сахалинцев и курильчан в 2019 году дополнительно предусмотрели около миллиарда рублей.
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