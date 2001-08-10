Южно-Сахалинск завоевал три награды конкурса «Здоровые города России»
Южно-Сахалинск завоевал сразу три награды конкурса «Здоровые города России». В номинациях «Лучший проект по борьбе с зависимостями» («Южно-Сахалинск - город без табачного дыма») и «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» («Школа уличного спорта») островная столица взяла первые премии. Проект «Планета здоровья» стал вторым в номинации «Лучший проект по здоровому питанию».
Как ТИА "Острова" сообщили в администрации областного центра, конкурс провела ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», объединяющая 92 муниципальных образования, совместно с министерством здравоохранения РФ и российским представительством Всемирной организации здравоохранения.
Председатель ассоциации, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил награду южно-сахалинской делегации в составе вице-мэра Елены Федоровой, председателя Городского Собрания Сергея Дмитриева и главного врача ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» Елены Столяровой.
Елена Федорова от имени главы островной столицы Сергея Надсадина поблагодарила конкурсную комиссию и организационный комитет конкурса за высокую оценку проделанной муниципалитетом работы. Она подчеркнула, что такие плоды смогла принести системная деятельность администрации Южно-Сахалинска: с 2015 года на территории городского округа реализуется План по демографической политике. В результате на 29 процентов снизились показатели естественной убыли населения.
В областном центре ежегодно проводится около 20 проектов и общегородских акций по профилактике вредных привычек. Большую популярность приобрели выездные диспансеризация и вакцинопрофилактика не только на предприятиях и в учреждениях, но и в местах массового пребывания населения — в парке, крупных торговых и культурных центрах.
Реализуется комплекс мер социальной поддержки в связи с рождением и воспитанием детей, особое внимание уделяется вовлечению горожан в занятия спортом. В этом году число регулярно занимающихся спортом южносахалинцев превысило 91 тысячу человек (население города — 208 тысяч человек).
Десять спортивных учреждений разработали специальные программы для людей старшего возраста. В результате пенсионеры могут посещать бесплатные тренировки по йоге, пулевой стрельбе, фитнесу, танцам и другим видам спорта.
Вопросы популяризации здорового образа жизни регулярно освещаются на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска.
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