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17:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
Завтра, 29 ноября, в некоторых районах Южно-Сахалинска не будет холодной воды. Как ТИА "Острова" сообщили в Горводоканале, это связано с проведением ремонтных работ.
Так с 10.00 до 18.00 будет отключена подача воде в квадрате улиц Сахалинская — Комсомольская — Хабаровская — пр. Мира. Кроме того, с 09.00 до 18.00 этого же дня будет отключена подача холодной воды в жилых домах № 184-192, 186а, 186а и 192а по пр. Мира.
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Новости общества Сахалина и Курил
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