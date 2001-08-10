Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Завтра, 29 ноября, в некоторых районах Южно-Сахалинска не будет холодной воды. Как ТИА "Острова" сообщили в Горводоканале, это связано с проведением ремонтных работ.

Так с 10.00 до 18.00 будет отключена подача воде в квадрате улиц Сахалинская — Комсомольская — Хабаровская — пр. Мира. Кроме того, с 09.00 до 18.00 этого же дня будет отключена подача холодной воды в жилых домах № 184-192, 186а, 186а и 192а по пр. Мира.