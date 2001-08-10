Сахалинских студентов приглашают поучаствовать в экологическом квесте

Студентов колледжей, техникумов и других средних специальных учебных заведений региона приглашают принять участие во всероссийском квесте “Другая планета”. Для этого необходимо собрать команду единомышленников, зарегистрироваться на по ссылке и выполнить 30 заданий по актуальным темам.

Как ТИА "Острова" сообщили организаторы, участников ждет образовательная программа - онлайн-курс по управлению рисками стихийных бедствий, а также вебинары с представителями «зеленых» профессий из разных индустрий и сфер деятельности, Единые дни действий, цель которых формирование экопривычек и развитие навыков будущего.

«В рамках квеста ребята получат уникальные навыки. Мы уверены, что этот опыт поможет им при трудоустройстве. В скором времени именно люди с экологическим мышлением будут строить “зеленую” экономику будущего. Это будет способствовать не только социальному росту, но и снижению антропогенного воздействия, а значит, достижению гармонии человека и природы», – говорит Анна Евина, координатор проектов WWF России.

По итогам прохождения квеста 10 команд-лидеров будут приглашены к участию в общероссийском слете победителей в Москве весной 2020 года. Их ждут образовательные тренинги, мастер-классы, а также мини-стажировка в организациях-партнерах квеста. Члены 20 лучших команд будут награждены полезными экопризами.

Квест проводится по инициативе WWF России и фонда Citi (Citi Foundation) при поддержке движения ЭКА и продлится до 15 апреля 2020 года.