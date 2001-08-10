Сахалинских студентов приглашают поучаствовать в экологическом квесте
Студентов колледжей, техникумов и других средних специальных учебных заведений региона приглашают принять участие во всероссийском квесте “Другая планета”. Для этого необходимо собрать команду единомышленников, зарегистрироваться на по ссылке и выполнить 30 заданий по актуальным темам.
Как ТИА "Острова" сообщили организаторы, участников ждет образовательная программа - онлайн-курс по управлению рисками стихийных бедствий, а также вебинары с представителями «зеленых» профессий из разных индустрий и сфер деятельности, Единые дни действий, цель которых формирование экопривычек и развитие навыков будущего.
«В рамках квеста ребята получат уникальные навыки. Мы уверены, что этот опыт поможет им при трудоустройстве. В скором времени именно люди с экологическим мышлением будут строить “зеленую” экономику будущего. Это будет способствовать не только социальному росту, но и снижению антропогенного воздействия, а значит, достижению гармонии человека и природы», – говорит Анна Евина, координатор проектов WWF России.
По итогам прохождения квеста 10 команд-лидеров будут приглашены к участию в общероссийском слете победителей в Москве весной 2020 года. Их ждут образовательные тренинги, мастер-классы, а также мини-стажировка в организациях-партнерах квеста. Члены 20 лучших команд будут награждены полезными экопризами.
Квест проводится по инициативе WWF России и фонда Citi (Citi Foundation) при поддержке движения ЭКА и продлится до 15 апреля 2020 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:20 Сегодня Властей Томаринского района наградили за работу с жителями
- 10:40 Сегодня Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
- 10:00 Сегодня О первооткрывателе Сахалина и его исследованиях расскажут островитянам
- 09:00 Сегодня Сахалинских студентов приглашают поучаствовать в экологическом квесте
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
11:10 22 Ноября Глава Сахалинской области принял участие в «Транспортной неделе» в Москве
14:00 22 Ноября Инспекторы госпожнадзора провели рейд в частном секторе Южно-Сахалинска
13:00 22 Ноября «Серебряные волонтеры» из районов собрались в Южно-Сахалинске
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
- 12:30 1 Ноября Водитель "Тойоты" погиб при ДТП на корсаковской трассе
Выбор редакции
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 15:30 25 Ноября Молодой сахалинец обокрал отца своей возлюбленной
- 14:20 25 Ноября С начала года выплаты на покупку жилья получили 315 сахалинских семей
Мои острова - моё будущее
09:25 Сегодня Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?