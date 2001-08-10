Властей Томаринского района наградили за работу с жителями

Власти Томаринского района получили награду всероссийского конкурса за работу с жителями. Накануне в Москве чествовали лауреатов всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики». Один из призов в номинации: «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований» достался Томаринскому району. Диплом за третье место из рук заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко получил глава муниципалитета Александр Кобелев, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

– Безусловно, это значимое достижение для нашего небольшого, но дружного муниципалитета. Приз за «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями» – показатель работы с жителями и выполнение поручения губернатора о том, что с людьми нужно разговаривать чаще, – отметил Александр Кобелев.

Томаринский район ранее стал пионером по ряду новых направлений работы с жителями. Яркий пример – создание в 2016 году первых в Сахалинской области ТОСов в селах Черемшанка и Парусное. Такие объединения позволяют жителям самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству, например, строить детские или спортивные площадки, ремонтировать дворы и зоны отдыха. 99 процентов средств при этом выделяются в виде грантов из бюджета.

Уже к концу 2017 года в Томаринском районе организовали 7 ТОСов. А сегодня территориальные общественные самоуправления охватывают почти всех жителей округа.

В рамках ТОС за время их существования, только в городе Томари было благоустроено 18 дворовых площадок, отремонтированы дороги по улицам Пионерская и Крупская.

Другое важное направление совместной работы власти и жителей – регулярные опросы. Они позволяют узнать, какие именно сферы больше всего волнуют жителей и на основе собранных данных исправить проблемные ситуации. Так, в 2018 году люди признали наиболее значимыми проекты по ремонту дорог, благоустройству мест общего пользования, установке детских и спортивных площадок.

В 2018 году с появлением в Сахалинской области проекта «Молодежный бюджет» к инициативному бюджетированию подключились старшеклассники. Проекты ребят уже реализованы. В Красногорской школе обустроили пришкольную территорию для проведения мероприятий. В Ильинском возвели велотрек, в Пензенском – оборудовали футбольное поле, а в Томари – площадку для занятий воркаутом.