Сахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе по охране труда

Южно-сахалинские организации и предприятия всех форм собственности, осуществляющие деятельность на территории городского округа, приглашают принять участие в областном смотре-конкурсе по охране труда по итогам 2019 года. Прием заявок стартует 9 января.

Конкурс проводится ежегодно в целях повышения эффективности, развития и совершенствования работы в сфере охраны труда, а также создания безопасных условий труда на рабочих местах, предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, сообщает ТИА "Острова" со сслыкой на мэрию Южно-Сахалинска.

Для участия в нем необходимо до 1 марта включительно подать заявку и все соответствующие документы в Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (ул. Дзержинского, 23, каб. 334) либо по электронной почте: atzn@sakhalin.gov.ru.

Консультации по вопросам подготовки документов можно получить телефонам: 424-767, 505-381, 728-803.

Ознакомиться с положением и условиями участия в областном смотре-конкурсе по охране труда, а также скачать форму заявки можно на официальном сайте Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.