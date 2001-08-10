Жители Тараная и Зеленодольска обсудили проблемы с руководством района

Мэр Анивского городского округа Артём Лазарев и руководитель фракции партии «Единая Россия» в собрании округа Наталья Рыбкина провели встречу с жителями села Таранай. Встречи проходят в рамках всероссийской недели приемов граждан партии «Единая Россия», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения.

Таранайцев в основном волновали проблемы транспортные и бытовые. Дело в том, что частное предприятие «Сахалинавтотранс», осуществляющее пассажирские перевозки между селами Анивского района, на маршрут «Таранай-Анива» выставляет настолько древний автобус, что его техническое состояние вызывает реальные опасения селян. Об этой проблеме говорил едва ли не каждый пришедший на приём к мэру и депутату. Артем Лазарев рассказал сельчанам, что решение данного вопроса найдено. Предприятие в ближайшее время закупит два новых автобуса, один из которых встанет на данное направление. Кстати, одобрил районный глава и предложение пожилых таранайцев изменить и схему самого маршрута, продлив его до центральной районной больницы в Аниве.

Пожаловались главе района сельчане и на отсутствие в селе банкомата. Дело в том, что в местном почтовом отделении отказываются принимать оплату по кредитным картам, требуют наличные, за которыми селяне вынуждены ехать к ближайшему аппарату по выдаче денег в Аниве, а это дополнительные расходы. Артем Лазарев сообщил, что в связи с жесткими требованиями Сбербанка банкомат этого финансового учреждения скорее всего установить не получится, но можно будет проработать вопрос с другими банками, а пока мэр предложил воспользоваться договоренностью с владельцами магазинов, которые согласились помочь жителям села «разжиться наличностью», списывая суммы с кредитных карт и выдавая деньги из кассы.

Одна сельчанка пришла походатайствовать за свою дочь, работника детского сада. Ей необходима помощь в получении арендного жилья. Женщина уже стоит на очереди, но решение вопроса по ее ощущениям не близкое. Мэр нашел вариант решения проблемы и пообещал, что в начале следующего года «бюджетнице» смогут помочь.

Высказали селяне мэру и свои претензии к предпринимателю, купившему здание на центральной площади Тараная. По всем договоренностям в этом году там должен был начаться ремонт, но здание остается заброшенным. С его фасада падают куски штукатурки, а с крыши – огромные сосульки. Мэр пообещал принять меры.

Новоселы улицы Строителей, переселенные из ветхого и аварийного жилья, посетовали на плохое качество дорожного покрытия. Артем Лазарев рассказал переселенцам, что в планах администрации района развивать эту часть села ввиду того, что там находятся участки, предоставленные людям по программе «Дальневосточный гектар». Асфальт там в ближайшие 2-3 года не появится, но улицу отсыпят щебнем и мучкой. Качество дорожного полотна будет хорошим.

Коснулись таранайцы и проблем с низким напряжением, канализацией и колонки, расположенной на частной территории, которая периодически выходит из строя и заливает соседнюю улицу. Все вопросы взяты на контроль. А по некоторым уже ведется работа и результат жители села получат очень скоро.

В Зеленодольске людей тоже беспокоит «автобусная тема» - речь идет о перевозке детей. По этой проблеме обращались сельчане неоднократно и к мэру, и к своему депутату Рыбкиной, которая вместе с членами фракции подняли данный вопрос на последних двух заседаниях сессии Собрания. И вот вопрос сдвинулся с места. Артем Лазарев сообщил, что уже в декабре юных зеленодольцев начнет возить один из автобусов анивских образовательных учреждений, а в начале следующего года свой автобус наконец-то появится и у Таранайской средней школы. Главной проблемой, не позволявшей начать такие перевозки раньше, были претензии сотрудников ГИБДД. Теперь этот вопрос удалось «разрулить» на уровне областного минтранса.

Волнует сельчан и вопрос некачественной мобильной связи. Мэр пообещал разобраться, а также сообщил, что в следующем году в небольшом селе наконец-то появится детская и спортивная площадки. Заинтересовало селян и предложение мэра газифицировать их жилища. Магистральный газопровод в Невельск, на который рассчитывали зеленодольцы, появится не скоро, однако Артем Лазарев предложил рассмотреть вариант газовой котельной, работающей на привозном голубом топливе. Поделился глава муниципалитета и своим видением решения канализационных вопросов домохозяйств.

Движение в разруливании застарелых проблем воодушевило зеленодольцев, и в завершение встречи они даже признались Артему Лазареву в том, что им очень импонирует то, что мэр довольно часто бывает в их небольшом селе, численность которого едва переваливает за три десятка жителей. А также выразили слова признательности своему депутату Рыбкиной.

Напомним, всероссийская неделя приема граждан «Единой России», приуроченная к 18-летию Партии, проходит с 25 ноября по 1 декабря. первый Единый день приема граждан по личным вопросам был проведен в 2013 году, тогда на прием обратилось 22 019 граждан, уже в 2016 году стала проводиться Неделя приемов граждан. В 2018 году в ходе нее было принято более 439 тысяч граждан.