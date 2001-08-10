Круглый стол по обеспечению жильем кадров для социальной сферы провели в Холмске

В Холмске провели круглый стол по обеспечению жильем кадров для социальной сфер. Вели его Артем Круглик, секретарь местного отделения «Единой России», депутат Сахалинской областной Думы, и Ольга Манжара, член местного политсовета, и.о. первого заместителя главы Холмского городского округа, передает ТИА "Острова" на региональное отделение партии.

В ходе обсуждения актуального вопроса обеспечения жильем специалистов участники круглого стола - руководители структурных подразделений администрации, начальники территориальных отделов сел - обрисовали реальную картину в социальной сфере округа с потребностью в жилье.

К слову, наряду с проблемными есть в округе и положительные примеры решения жилищного вопроса. По словам Манжара, частично решить проблему позволило активное строительство арендных домов в 2016-2017 годах. На очереди сдача 60-квартирного арендного дома на ул. Ливадных.

Как сообщила начальник управления образования Карнаух, за последние три года педагогам выделили 22 квартиры. Однако есть острая необходимость в жилье работников образовательных учреждений в селах округа, особенно в Костромском и Правде. Много вопросов возникает по возмещению оплаты за арендные квартиры, улучшению жилищных условий и другие.

Лучше обстоят дела с обеспечением служебным жильем медицинских специалистов. По информации главного врача ЦРБ, руководителя фракции «Единая Россия» Собрания МО «Холмский городской округ» Светланы Мищенко, 19 врачей получили квартиры. С 2018 года в ЦРБ стали предоставлять арендное жилье. Здесь идет целенаправленное отслеживание ситуации с потребностью в квартирах медперсонала, ведется очередь на получение служебного либо арендного жилья, все прозрачно и достоверно, причем не только для молодых специалистов. На текущий момент подано 60 заявлений. Решаются вопросы по компенсации платы за арендное жилье.

14 арендных квартир согласно потребностям получили специалисты культурных учреждений. Информация о необходимости решить жилищный вопрос централизованно подается в администрацию. Более-менее благоприятная ситуация и в управлении по физической культуре и спорту. Здесь нет нуждающихся в арендном жилье. Правда, есть специалисты, проживающие в служебных квартирах.

Со своей стороны холмская администрация вышла с инициативой расширения категорий получателей арендного жилья. Как пояснила О. Манжара, связано это с тем, что на сегодняшний день строительство арендных домов идет быстрее, чем по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Не решен пока вопрос о снятии статуса служебного жилья.

Участники круглого стола обменялись мнениями и суждениями по рассматриваемому вопросу. Пришли к выводу, что нужна централизованная информация от структурных подразделений о потребности в жилье, главное, чтобы она была достоверной. Говорилось о профессиональном и компетентном подходе к кандидатурам, которые нуждаются в арендном жилье, чтобы в дальнейшем исключить случаи финансовой пеплатежеспособности людей. По итогам круглого стола была выработана соответствующая резолюция, которая направлена в холмскую администрацию.