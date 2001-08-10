Руководителям правительства Сахалинской области утвердили очередные KPI

Руководителям сахалинского правительства утвердили очередные KPI. Обсуждение показателей эффективности состоялось сегодня на стратегической сессии, которую провел губернатор Валерий Лимаренко. Ранее глава региона выступил с инициативой поднять требования к работе островных чиновников. Это необходимо, чтобы вывести жизнь в области на принципиально новый уровень и повысить доверие к власти, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское правительство.

– Введение KPI, или ключевых показателей эффективности, – это очень важный шаг по усовершенствованию работы областного правительства. Это не просто какие-то абстрактные цифры, а реальные цели к которым чиновники теперь обязаны стремиться. А отвечать за выполнение своих задач руководители будут рублем. Причем мы будет оценивать их работу ежеквартально и раз в год. Это позволит держать все показатели на контроле, – отметил Валерий Лимаренко.

К примеру, перед областным министром социальной защиты Еленой Касьяновой поставили задачи – понизить уровень бедности в регионе, увеличить естественный прирост населения и продолжительность активной жизни островитян, а также поднять уровень удовлетворенности качеством социальных услуг. Кроме того, чиновник будет отвечать за реализацию проектов «Социальная банковская карта сахалинца» и «Сахалинское долголетие».

А главе областного минобра Наталье Мурашовой необходимо поднять уровень образования в регионе. Особое внимание будут уделять результатам ЕГЭ. Сегодня юные островитяне сдают итоговый экзамен по «русскому языку» с показателем выше среднероссийского. Успехов необходимо достигать и в других дисциплинах. В результате это повлияет на качество среднего и высшего образования – работа в этих направлениях также будет учитываться. Кроме того, под руководством Натальи Мурашовой должно расти количество участников чемпионата «Молодые профессионалы». Доходы министра также будут зависеть от обеспеченности местами жителей в детских садах региона.

Показатель эффективности руководителя регионального минспорта Сергея Буренкова – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Также чиновник будет отвечать за количество областных спортсменов, которых включили в список кандидатов в сборные команды РФ. Кроме того, для главы ведомства важно, чтобы жители области принимали участие в массовых физкультурных мероприятиях и участвовали в проекте «Активное долголетие», а на спортивных площадках острова тренировались олимпийские и паралимпийские команды.

Напомню, на этой неделе в областном правительстве проходят стратегические сессии, на которых окончательно утверждают KPI руководителей. Ранее ключевые показатели эффективности установили для заместителя председателя регионального правительства Антона Зайцева, министра экономического развития Алексея Успенского, министра имущественных и земельных отношений Светланы Налбатовой, а также для руководителя объединенного министерства сельского хозяйства и торговли Инны Павленко. До конца этого года ключевые показатели эффективности утвердят для всех сахалинских руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В островном регионе идут масштабные изменения структуры правительства. Принято решение, что здесь будет два главных блока – администрация губернатора и правительство Сахалинской области. Большое внимание уделяется обратной связи с жителями. Для этого запущено несколько каналов: горячая линия «1-300» и «Окна доверия в поликлиниках», сервисы «Сахалин.онлайн» и «Бизнес.Сахалин.онлайн», принято распоряжение об обращениях в социальных сетях.