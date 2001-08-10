Руководителям правительства Сахалинской области утвердили очередные KPI
Руководителям сахалинского правительства утвердили очередные KPI. Обсуждение показателей эффективности состоялось сегодня на стратегической сессии, которую провел губернатор Валерий Лимаренко. Ранее глава региона выступил с инициативой поднять требования к работе островных чиновников. Это необходимо, чтобы вывести жизнь в области на принципиально новый уровень и повысить доверие к власти, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское правительство.
– Введение KPI, или ключевых показателей эффективности, – это очень важный шаг по усовершенствованию работы областного правительства. Это не просто какие-то абстрактные цифры, а реальные цели к которым чиновники теперь обязаны стремиться. А отвечать за выполнение своих задач руководители будут рублем. Причем мы будет оценивать их работу ежеквартально и раз в год. Это позволит держать все показатели на контроле, – отметил Валерий Лимаренко.
К примеру, перед областным министром социальной защиты Еленой Касьяновой поставили задачи – понизить уровень бедности в регионе, увеличить естественный прирост населения и продолжительность активной жизни островитян, а также поднять уровень удовлетворенности качеством социальных услуг. Кроме того, чиновник будет отвечать за реализацию проектов «Социальная банковская карта сахалинца» и «Сахалинское долголетие».
А главе областного минобра Наталье Мурашовой необходимо поднять уровень образования в регионе. Особое внимание будут уделять результатам ЕГЭ. Сегодня юные островитяне сдают итоговый экзамен по «русскому языку» с показателем выше среднероссийского. Успехов необходимо достигать и в других дисциплинах. В результате это повлияет на качество среднего и высшего образования – работа в этих направлениях также будет учитываться. Кроме того, под руководством Натальи Мурашовой должно расти количество участников чемпионата «Молодые профессионалы». Доходы министра также будут зависеть от обеспеченности местами жителей в детских садах региона.
Показатель эффективности руководителя регионального минспорта Сергея Буренкова – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Также чиновник будет отвечать за количество областных спортсменов, которых включили в список кандидатов в сборные команды РФ. Кроме того, для главы ведомства важно, чтобы жители области принимали участие в массовых физкультурных мероприятиях и участвовали в проекте «Активное долголетие», а на спортивных площадках острова тренировались олимпийские и паралимпийские команды.
Напомню, на этой неделе в областном правительстве проходят стратегические сессии, на которых окончательно утверждают KPI руководителей. Ранее ключевые показатели эффективности установили для заместителя председателя регионального правительства Антона Зайцева, министра экономического развития Алексея Успенского, министра имущественных и земельных отношений Светланы Налбатовой, а также для руководителя объединенного министерства сельского хозяйства и торговли Инны Павленко. До конца этого года ключевые показатели эффективности утвердят для всех сахалинских руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.
В островном регионе идут масштабные изменения структуры правительства. Принято решение, что здесь будет два главных блока – администрация губернатора и правительство Сахалинской области. Большое внимание уделяется обратной связи с жителями. Для этого запущено несколько каналов: горячая линия «1-300» и «Окна доверия в поликлиниках», сервисы «Сахалин.онлайн» и «Бизнес.Сахалин.онлайн», принято распоряжение об обращениях в социальных сетях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 14:20 25 Ноября С начала года выплаты на покупку жилья получили 315 сахалинских семей
- 15:30 25 Ноября Молодой сахалинец обокрал отца своей возлюбленной
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
- 12:30 1 Ноября Водитель "Тойоты" погиб при ДТП на корсаковской трассе
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
Выбор редакции
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 15:30 25 Ноября Молодой сахалинец обокрал отца своей возлюбленной
- 14:20 25 Ноября С начала года выплаты на покупку жилья получили 315 сахалинских семей
Мои острова - моё будущее
09:25 Вчера Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?