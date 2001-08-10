Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2019
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15:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Руководителям правительства Сахалинской области утвердили очередные KPI

Руководителям сахалинского правительства утвердили очередные KPI. Обсуждение показателей эффективности состоялось сегодня на стратегической сессии, которую провел губернатор Валерий Лимаренко. Ранее глава региона выступил с инициативой поднять требования к работе островных чиновников. Это необходимо, чтобы вывести жизнь в области на принципиально новый уровень и повысить доверие к власти, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское правительство.

– Введение KPI, или ключевых показателей эффективности, – это очень важный шаг по усовершенствованию работы областного правительства. Это не просто какие-то абстрактные цифры, а реальные цели к которым чиновники теперь обязаны стремиться. А отвечать за выполнение своих задач руководители будут рублем. Причем мы будет оценивать их работу ежеквартально и раз в год. Это позволит держать все показатели на контроле, – отметил Валерий Лимаренко. 

К примеру, перед областным министром социальной защиты Еленой Касьяновой поставили задачи – понизить уровень бедности в регионе, увеличить естественный прирост населения и продолжительность активной жизни островитян, а также поднять уровень удовлетворенности качеством социальных услуг. Кроме того, чиновник будет отвечать за реализацию проектов «Социальная банковская карта сахалинца» и «Сахалинское долголетие».

А главе областного минобра Наталье Мурашовой необходимо поднять уровень образования в регионе. Особое внимание будут уделять результатам ЕГЭ. Сегодня юные островитяне сдают итоговый экзамен по «русскому языку» с показателем выше среднероссийского. Успехов необходимо достигать и в других дисциплинах. В результате это повлияет на качество среднего и высшего образования – работа в этих направлениях также будет учитываться. Кроме того, под руководством Натальи Мурашовой должно расти количество участников чемпионата «Молодые профессионалы». Доходы министра также будут зависеть от обеспеченности местами жителей в детских садах региона.

Показатель эффективности руководителя регионального минспорта Сергея Буренкова – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Также чиновник будет отвечать за количество областных спортсменов, которых включили в список кандидатов в сборные команды РФ. Кроме того, для главы ведомства важно, чтобы жители области принимали участие в массовых физкультурных мероприятиях и участвовали в проекте «Активное долголетие», а на спортивных площадках острова тренировались олимпийские и паралимпийские команды.

Напомню, на этой неделе в областном правительстве проходят стратегические сессии, на которых окончательно утверждают KPI руководителей. Ранее ключевые показатели эффективности установили для заместителя председателя регионального правительства Антона Зайцева, министра экономического развития Алексея Успенского, министра имущественных и земельных отношений Светланы Налбатовой, а также для руководителя объединенного министерства сельского хозяйства и торговли Инны Павленко. До конца этого года ключевые показатели эффективности утвердят для всех сахалинских руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В островном регионе идут масштабные изменения структуры правительства. Принято решение, что здесь будет два главных блока – администрация губернатора и правительство Сахалинской области. Большое внимание уделяется обратной связи с жителями. Для этого запущено несколько каналов: горячая линия «1-300» и «Окна доверия в поликлиниках», сервисы «Сахалин.онлайн» и «Бизнес.Сахалин.онлайн», принято распоряжение об обращениях в социальных сетях.

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