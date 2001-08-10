Собирать идеи по развитию Южно-Сахалинска продолжают от горожан

Спортивные объекты, электромобили, сортировка мусора – самые популярные идеи южносахалинцев по развитию города. На краудсорсинговой платформе чего-хочет-сахалин.рф продолжается сбор идей по развитию Южно-Сахалинска. Сахалинцы прислали уже более 200 предложений. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Каждый житель Южно-Сахалинска может поделиться своим мнением о том, как сделать город более комфортным. Оставить свое предложение можно не только на сайте, но и в чат-ботах в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках. Также на сайте чего-хочет-сахалин.рф можно проголосовать за понравившиеся идеи. Это позволит определить, какие предложения наиболее актуальны для развития областного центра по мнению горожан.

Согласно анализу предложений, который ежедневно ведут эксперты КБ Стрелка, одна из самых популярных по предложениям - категория строительства спортивных объектов. Кроме того, жителей Южно-Сахалинска волнуют вопросы переработки мусора. В первой пятерке также — создание условий для сортировки отходов: установка контейнеров для сбора батареек, пластика и макулатуры.

В категории «Транспорт и дороги» лидируют предложения по созданию отапливаемых остановок общественного транспорта, развитию инфраструктуры электромобилей и велоинфраструктуры. Также сахалинцы предложили создать второй городской парк (в южной части города), крытый скейт-парк, антикафе, крематорий и общественную обсерваторию.

Многих волнует вопрос увеличения количества и качества зеленых насаждений в городе. В частности, на сайте озвучили идею создания зеленой пешеходной тропы, проходящей через весь город. Ознакомиться с полным списком идей, проголосовать за понравившиеся и предложить свои можно на сайте чего-хочет-сахалин.рф.

Краудсорсинговый проект «Чего хочет Сахалин?» запущен Правительством Сахалинской области при поддержке ДОМ.РФ и экспертной поддержке КБ Стрелка. Задача краудсорсинг-платформы — собрать в одном месте идеи и предложения о том, как сделать город комфортнее для каждого жителя. Это поможет администрации Южно-Сахалинска выбрать приоритетные проекты для реализации.