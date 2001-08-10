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16:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Метель ожидается в Охинском районе
Завтра, 30 ноября, на территории Охинского района прогнозируется небольшой снег, усиление ветра до 15-20 м/с и метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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