Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2019
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К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
16:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Метель ожидается в Охинском районе

Завтра, 30 ноября, на территории Охинского района прогнозируется небольшой снег, усиление ветра до 15-20 м/с и метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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