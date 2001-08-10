За три года больше 300 семей из Долинска отметили новоселье

Более 300 семей из Долинска в течение последних трех лет получили новое жилье. Островитянам дали квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Всего было расселено четыре многоквартирных жилых дома. Ранее ускорить темпы строительства поручил губернатор Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Чтобы переселить островитян из ветхого и аварийного жилья, в этом году в Долинске сдали новый дом на улице Октябрьской, 1. Еще одну многоэтажку введут в эксплуатацию в течение месяца на улице Вилкова, 8. В планах на 2020 год построить два многоэтажных дома в райцентре, 4 жилых здания в Советском и еще 3 – в Углезаводске.

Также для горожан приобретают жилье на вторичном рынке. В дом, которому чуть больше двух лет, недавно переехала Ольга Пикалова. Женщина уже закончила ремонт в квартире и расставила мебель.

– До этого я 30 лет жила в доме на Хабаровской. В последние годы здание находилось в очень плохом состоянии и нас при первой возможности переселили, – отметила жительница Долинска. – Всего из нашего старого дома в квартиры на вторичке переехали 10 семей. Я считаю, что это правильное решение. Ждать окончания строительства новых квартир мы больше не могли.

Всего в муниципалитете необходимо расселить более 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это десятки домов в Быкове, Соколе, Углезаводске, Взморье, Фирсово, Покровке, Сосновке, Октябрьском, Стародубском и Советском. А в Долинске в аварийный жилфонд включены 18 зданий.

Напомним, в этом году Сахалинская область в 4 раза перевыполнила план федерального Минстроя по расселению из аварийного жилья. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе расселили 7,6 тысячи квадратных метров жилфонда, признанного непригодным на 1 января 2017 года. Чтобы скорейшим образом решить проблему, сахалинские власти в этом году втрое увеличили финансирование программы по расселению – до 4 миллиардов рублей.

– В результате была достигнута крупная победа – новоселье отметили более 160 семей из 7 районов области. Сданы 7 новостроек в 5 муниципальных образованиях. До конца 2019-го на островах расселим еще 30 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Считаю, что мы набрали хороший темп и надо его сохранять, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Растут и общие объемы жилищного строительства – если в прошлом году на Сахалине и Курилах возвели около 265 тысяч квадратных метров, то к концу этого – планируется перешагнуть планку в 300 тысяч. Задача на 2020 год – 430 тысяч «квадратов», а далее – по 500 тысяч ежегодно.