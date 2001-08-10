За три года больше 300 семей из Долинска отметили новоселье
Более 300 семей из Долинска в течение последних трех лет получили новое жилье. Островитянам дали квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Всего было расселено четыре многоквартирных жилых дома. Ранее ускорить темпы строительства поручил губернатор Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
Чтобы переселить островитян из ветхого и аварийного жилья, в этом году в Долинске сдали новый дом на улице Октябрьской, 1. Еще одну многоэтажку введут в эксплуатацию в течение месяца на улице Вилкова, 8. В планах на 2020 год построить два многоэтажных дома в райцентре, 4 жилых здания в Советском и еще 3 – в Углезаводске.
Также для горожан приобретают жилье на вторичном рынке. В дом, которому чуть больше двух лет, недавно переехала Ольга Пикалова. Женщина уже закончила ремонт в квартире и расставила мебель.
– До этого я 30 лет жила в доме на Хабаровской. В последние годы здание находилось в очень плохом состоянии и нас при первой возможности переселили, – отметила жительница Долинска. – Всего из нашего старого дома в квартиры на вторичке переехали 10 семей. Я считаю, что это правильное решение. Ждать окончания строительства новых квартир мы больше не могли.
Всего в муниципалитете необходимо расселить более 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это десятки домов в Быкове, Соколе, Углезаводске, Взморье, Фирсово, Покровке, Сосновке, Октябрьском, Стародубском и Советском. А в Долинске в аварийный жилфонд включены 18 зданий.
Напомним, в этом году Сахалинская область в 4 раза перевыполнила план федерального Минстроя по расселению из аварийного жилья. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе расселили 7,6 тысячи квадратных метров жилфонда, признанного непригодным на 1 января 2017 года. Чтобы скорейшим образом решить проблему, сахалинские власти в этом году втрое увеличили финансирование программы по расселению – до 4 миллиардов рублей.
– В результате была достигнута крупная победа – новоселье отметили более 160 семей из 7 районов области. Сданы 7 новостроек в 5 муниципальных образованиях. До конца 2019-го на островах расселим еще 30 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Считаю, что мы набрали хороший темп и надо его сохранять, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Растут и общие объемы жилищного строительства – если в прошлом году на Сахалине и Курилах возвели около 265 тысяч квадратных метров, то к концу этого – планируется перешагнуть планку в 300 тысяч. Задача на 2020 год – 430 тысяч «квадратов», а далее – по 500 тысяч ежегодно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 14:20 25 Ноября С начала года выплаты на покупку жилья получили 315 сахалинских семей
- 15:30 25 Ноября Молодой сахалинец обокрал отца своей возлюбленной
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
- 12:30 1 Ноября Водитель "Тойоты" погиб при ДТП на корсаковской трассе
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
Выбор редакции
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 15:30 25 Ноября Молодой сахалинец обокрал отца своей возлюбленной
- 14:20 25 Ноября С начала года выплаты на покупку жилья получили 315 сахалинских семей
Мои острова - моё будущее
09:25 Вчера Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?