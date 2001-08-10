Погорельцы из Березняков обрели новые дома
Все погорельцы из села Березняки отметили новоселье В минувшую субботу ключи от новых квартир получили оставшиеся семь семей, которые из-за пожара в октябре остались без жилья. Ускорить переселение людей поручил губернатор Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Всем новоселам желаю здоровья, радости и тепла в домашнем очаге. Отдельное спасибо – строителям, которые изначально планировали сдавать этот дом в марте следующего года. Однако у людей произошло несчастье, и рабочие выполнили работы гораздо раньше запланированного срока. Я считаю символичным, что Новый год люди встретят в комфортных и безопасных квартирах, – отметил губернатор.
Новый 18-квартирный дом расположен по адресу Зеленая, 10А. В квартирах сделали современный ремонт, провели электричество, установили газовое оборудование, сантехнику и домофон. В каждой комнате можно самостоятельно настроить отопление. В подъездах для маломобильных островитян предусмотрели электроподъемники. Во дворе обустроили спортивную площадку.
Из-за пожара без квартир в Березняках остались 14 семей. По поручению губернатора с каждой работали индивидуально. Они получили денежную помощь – по 320 тысяч рублей на человека. При необходимости людям предоставляли временное жилье. К примеру, семья Дусалиевых полтора месяца жила в санатории «Синегорские минеральные воды».
– По правде говоря, мы не планировали в этом году отдыхать в санатории. Но нам предложили комнату там, и мы не стали отказываться. Причем, мы проходили все оздоровительные процедуры, плавали в бассейне, нас кормили. Хорошо отдохнули, но очень хотелось домой. Новой квартирой очень довольны. Спасибо большое, что не бросили нас в трудную минуту, – поделилась Татьяна Дусалиева.
Кроме погорельцев ключи от квартир в новом доме получили и другие семьи, которые ранее проживали в ветхом и аварийном жилье.
– В Березняках остаются еще пять домов, признанных аварийными. Это 40 квартир. В следующем году мы планируем начать строительство одного 9-квартирного и одного 18-квартирного дома. Будем стараться сдать их также в следующем году. И в течение двух лет мы намерены полностью закрыть программу по ветхому и аварийному жилью в селе, обеспечив людей современными и комфортабельными квартирами, – рассказала первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна.
Напомним, 17 октября в Березняках сгорели две двухэтажки. Ранее эти дома были признаны ветхими. Проживающих в них планировали переселить в новостройки, сдача которых намечалась на первый квартал 2020 года. Однако после пожара процесс было решено ускорить. Уже 17 ноября в эксплуатацию сдали дом на улице Зеленой, 22. Туда переехали первые семь семей погорельцев.
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