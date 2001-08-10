Сахалинцы рассказали

В региональной общественной приемной партии "Единая Россия" состоялся прием граждан, который провел секретарь отделения партии, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Также в приеме приняли участие руководитель управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Владимир Щетинин и начальник отдела регионального министерства соцзащиты Галина Щекотова.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном партийном отделении, многие вопросы касались развития спорта на Сахалине. В частности, тренер по хоккею из анивской спортшколы обратился за поддержкой в связи с возникшими проблемами в организации детской (юниорской) лиги этого вида спорта. Тренеры детских дворовых команд из муниципальных образований обеспокоены тем, что впервые могут не состояться регулярные турниры детско-юношеской лиги хоккея. Этот вопрос будет рассмотрен в самое ближайшее время на встрече с участием министра спорта, руководства областной Федерации хоккея, актива дворовых команд и тренерской общественности, предложил Андрей Хапочкин.

Ветераны сахалинского футбола вышли с предложением возродить ежегодную традицию проведения матчей команд ветеранов - игроков сборных СССР, России, ЦСКА на сахалинской земле. Такое мероприятие будет способствовать популяризации футбола в области и продвижения бренда Сахалинской области в мире спорта, уверены ветераны. Данная инициатива не осталась без внимания секретаря регионального отделения Партии: вопрос будет обсуждаться с участием профильного министерства, будут изыскиваться варианты для финансирования проекта.

С просьбой разобраться с порядком оплаты труда тренерского состава обратилась сотрудница южносахалинской школы плавания. Дело в том, что с тренеров сняты доплаты по различным основаниям (за звание, высшее образование и так далее). Кроме того, время выездов с детьми на учебно-тренировочные сборы тренерам не засчитывается как рабочее, их принуждают брать дни в счет отпуска для выполнения производственных задач. Запрос был принят для разбирательства, после чего будет дана оценка правомерности таких решений руководства школы, соответствия трудовому законодательству, подчеркнул Андрей Хапочкин.

Представители Федерации практической стрельбы Сахалинской области попросили содействия в поиске площадки для организации стрелкового комплекса. Таким вариантом может быть аэродром "Пушистый" – это предложение сразу прозвучало в ходе приема. Партнерство с федерацией практической стрельбы, которая «заточена» на формирование культуры обращения граждан с оружием, возникло в контексте создания парка «Патриот» и организации деятельности по патриотическому воспитанию молодежи. Но, конечно, варианты могут быть разные, окончательное решение будет принято после досконального рассмотрения документов, подготовленных энтузиастами практической стрельбы.

Предприниматель из Долинска поднял вопрос о доступности, точнее, недоступности прибрежного любительского рыболовства для островитян. С этой проблемой, которая затрагивает интересы тысяч сахалинцев, увлеченных рыбалкой, он прошел разные властные инстанции, от Долинской мэрии до агентства по рыболовству, но не нашел понимания. По его словам, раньше в районе было семь участков для лицензионного лова лосося (в с. Взморье, Советское, Стародубское, в районе местности Рорэ, на реке Ай и Фирсовке), каждый примерно протяженностью 2 км. В настоящее время выделены всего два участка общей протяженностью 1,5 км в черте городского пляжа, где реализовать в соответствии с региональным законом право бесплатного лова на удочку на практике невозможно. И такая ситуация сложилась во всех районах. По мнению сахалинца, любители должны иметь возможность реализовать свое право на «три хвоста» на законных основаниях, а не становиться браконьерами. Пакет предложений по изменению ситуации был передан на приеме Андрею Хапочкину, который предложил 24 декабря провести широкое обсуждение перспектив любительского рыболовства за круглым столом с участием Правительства области, представителей муниципалитетов, экспертов и заинтересованной общественности.

Многодетная семья, в которой воспитывается малолетних семеро детей, переехала пять лет назад с Украины на Сахалин. Получили российское гражданство, решили вопрос с работой, но самая жизненно важная проблема, с которой они не могут справиться самостоятельно, - приобретение собственного жилья взамен съемного. Как отметил Владимир Щетинин, для граждан вполне реально решить вопрос путем вступления в муниципальную жилищную программу и получения соцвыплаты как многодетной семье для покупки квартиры или строительства дома. Семье было предложено прийти на личный прием к руководителю управления жилищной политики Южно-Сахалинска для выяснения всех обстоятельств и поиска приемлемого варианта.

Напомним, 1 декабря, в день рождения «Единой России», завершилась Всероссийская неделя приема граждан. Всю неделю граждан принимали Центральная общественная приемная, 85 Региональных и 2 615 Местных общественных приемных Партии. Кроме того, было дополнительно организовано более 28 499 дополнительных площадок для встреч граждан с представителями органов власти. В приемах приняли участие более 26 тысяч депутатов разных уровней и представителей исполнительной власти. В течение недели приемов были организованы круглые столы, тематические приемы, прямые линии, передвижные приемные, консультации в соцсетях и другие мероприятия. Первый Единый день приема граждан по личным вопросам был проведен в 2013 году. В 2016 году стала проводиться Неделя приемов граждан. В 2018 году в ходе нее был принято 439 801 гражданин.