Около 500 южносахалинцев написали письма Деду Морозу

В городском парке Южно-Сахалинска завершилась ежегодная акция «Почта Деду Морозу». Около 500 писем опустили горожане в специальные новогодние почтовые ящики для писем, которые были установлены на территории центра досуга «Теремок».

В минувшую субботу команда городского парка произвела выемку посланий и отправила их в резиденцию Деда Мороза – в Великий Устюг.

Напомним, акция проходила с 10 по 30 ноября. Несколько раз в неделю в «Теремке» проводились тематические мероприятия, на которых ребята своими руками делали новогодние конверты, писали в них пожелания и опускали их в ящик. И каждый раз маленькие посетители, говорили о том, что оформлять и отправлять бумажное письмо Деду Морозу — это настоящее приключение, и они искренне верят в то, что их мечта обязательно сбудется в наступающем году. Те, кто не смог попасть на мероприятия писали письма у себя дома и приносили их в центр досуга.

Для тех, кто не успел отправить свое пожелание зимнему волшебнику, не отчаиваться. Совсем скоро в городском парке откроются двери дачи Деда Мороза. Первая встреча с зимним волшебником состоится 17 декабря. В этом году для юных гостей приготовили большую праздничную программу: квесты, театрализованные представления, мастер-классы и многое другое. Подробности на сайте городского парка.