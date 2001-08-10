Главную площадь благоустроили в Соловьевке
В селе Соловьевка Корсаковского района благоустроили площадь. Это стало возможным благодаря областной программе «Инициативное бюджетирование». В честь открытия объекта в населенном пункте состоялся концерт под открытым небом, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Местные жители приняли участие в областной программе «Инициативное бюджетирование». Они разработали проект по благоустройству площади, который прошел конкурсный отбор и получил финансирование в направлении «Поддержка местных инициатив».
- Жители у нас молодцы, они очень быстро самоорганизовались. К слову, наши активисты уже строят планы на будущие проекты, - сказал глава села Соловьевка Павел Заковраш.
В центре села здесь заасфальтировали дорожки, вдоль которых установили ограждение, кованые скамейки и декоративные светильники. В этом же стиле выполнены и лестницы, ведущие на верхнюю и нижнюю площадки. Главным арт-объектом стал бронзовый орел, который, по мнению жителей, олицетворяет спокойствие и безопасность.
- Раньше здесь было старое бетонное основание, которое и площадью то не назовешь. Люди это место стороной обходили. А теперь красота – глаз не отвести, - рассказывает член инициативной группы Елена Тишкова.
Каждый этап проекта подрядчик выполнял под руководством местных жителей. А самым показательным примером сплоченной работы стала живая изгородь, на высадку которой пришли более 100 человек. В следующем году свои первые листья здесь покажут свыше тысячи кустарников и деревьев.
- Наша площадь уже стала любимым местом для вечерних прогулок. Мы с сыном тут постоянно бываем. Ему нравится, он бегает, играет в снежки, да и я спокоен, что на дорогу не выбежит, - делится мнением Олег Ефремов.
Помимо центральной площади в этом году в Соловьевке благоустроили территорию местной библиотеки. Этот проект стал уже второй инициативой селян в рамках областной программы. А на следующий год в рамках «Поддержки местных инициатив» жители единогласно решили облагородить въезд в село – установить стелу или другой арт-объект.
Напомним, в этом месяце Сахалин признали российским лидером по реализации программы «Инициативное бюджетирование». Высокую оценку островным практикам дал представитель Всемирного банка. Деньги выделяют сразу по трем направлениям – «Поддержка местных инициатив», «Молодежный бюджет» и «Развитие территорий». С 2018 года на «Поддержку местных инициатив» из областного бюджета ежегодно выделяли по 125 миллионов рублей. С 2020 финансирование будет увеличено до 190 миллионов. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Лимаренко.
По объемам вложений сахалинское «Инициативное бюджетирование» считается крупнейшим в России и одним из самых масштабных в мире. Так, благодаря этой программе в селах Елочки и Ключи построены новые спортивно-игровые площадки, в Малокурильском приобретены декорации для театральных постановок, а в селе Онор Смирныховского района обустроена аллея памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Всего с начала запуска «Инициативного бюджетирования» на островах было реализовано более 170 проектов.
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