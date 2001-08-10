Почти 100 сахалинских студентов узнали свой ВИЧ-статус
Череда мероприятий в рамках всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией продолжается в островном регионе. Узнать о путях передачи вируса иммунодефицита человека и пройти экспресс-тестирование на опасное заболевание накануне смогли студенты Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства. Акцию для молодежи организовали специалисты областного центра профилактики и центра СПИД, пиш8ет ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минздрав.
Об истории заболевания, проблеме ВИЧ-инфекции рассказали студентам специалисты Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД для студентов. Учащиеся смогли бесплатно и анонимно сделать простой тест и узнать свой ВИЧ-статус.
- Скрининг не занимает много времени. Результат готов уже через 15 минут, - рассказывает психолог «Центра СПИД» Елена Ким. – Это очень удобно. Наличие вируса в организме анализатор определяет по слюне. Всё анонимно. Никаких имён, фамилий. На каждый анализатор наносится индивидуальный номер, который мы сообщаем обследуемому. Через непродолжительное время пациент может узнать об итогах обследования.
Специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики подготовили и провели для ребят брейн-ринг. Две команды, состоящие из студентов, придумали себе названия - «Трактористы» и «Домино» - выбрали капитанов и показали свои познания по теме ВИЧ/ СПИД.
Ребята состязались в блицтурнире, конкурсе капитанов, составляли анаграммы и рисовали плакаты. В итоге с отрывом в одно очко победили «Трактористы».
- Мы не в первый раз проводим такие мероприятия, - комментирует специалист Центра профилактики Мария Горина. – Брейн-ринг очень нравится ребятам. Такая форма преподнесения информации познавательна, способствует лучшему усвоению информации.
Участие в профилактической акции приняли 130 студентов, 100 из них прошли анонимное обследование.
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