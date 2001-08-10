Заявления на участие в ЕГЭ принимают от островитян

Министерство образования Сахалинской области напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2020 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном министерстве образования, в заявлении можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет и обучающиеся профессиональных образовательных организаций должны подать свои заявления в отдел образования по месту жительства.

Дополнительную информацию с 9.00 до 17.00 можно получить по телефонам «горячей линии» 8 (4242)46-59-60, 46-59-93.