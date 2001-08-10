«Сахалинэнерго» переоснастила подстанцию «Холмская»

Специалисты «Сахалинэнерго» завершили работы по замене комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 10 кВ на подстанции «Холмская» напряжением 220 кВ. Работы были выполнены в рамках инвестиционной программы компании. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей северной части Холмска и сел Яблочное и Чехов.

- Эта подстанция была построена в 1967 году. За годы работы она неоднократно подвергалась ветровым нагрузкам и агрессивным солевым наносам со стороны моря. Несмотря на проводимые ремонты, открытые металлические конструкции сильно подверглись коррозии, а оборудование физически и морально устарело, не отвечает изменившимся климатическим условиям и новым требованиям сейсмостойкости, - сообщили ТИА "Острова" в «Сахалинэнерго».

Реконструкция подстанции проводится в несколько этапов. В этом году проведен монтаж нового здания КРУН напряжением 10 кВ в составе 15 ячеек с 13 выключателями, усилен контур заземления, проложены отходящие сети в кабельном исполнении. Оборудование оснащено современными средствами автоматики защит и телемеханики. Это позволило повысить качество управления энергообъекта, обеспечить непрерывный качественный контроль над важными параметрами работы в режиме реального времени, сократить время для восстановления электроснабжения во время аварийных отключений.

Работы на подстанции проходили без ограничений в электроснабжении потребителей, нагрузка переводилась на резервные схемы электроснабжения.