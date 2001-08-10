Таможенники проконсультируют сахалинцев
Сахалинская таможня присоединится к общероссийскому дню приему граждан, который состоится в День Конституции РФ. Он пройдет 12 декабря с 12:00 до 20:00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 56, кабинет № 2. Также можно обратиться и на таможенные посты, расположенные в областном центре (включая таможенный пост аэропорта), Корсакове, Холмске и Южно-Курильске.
Вопросы могут касаться как непосредственно таможенного законодательства и деятельности Сахалинской таможни, так и других сфер. В последнем случае вопросы будут перенаправлены в компетентные ведомства. Заявители смогут получить консультацию специалиста лично, либо в режиме видеоконференции.
У граждан будет возможность задать вопросы 12 декабря, а также в отложенном режиме – в течение недели после общероссийского дня приема граждан.
Личный прием заявителей будет проводиться в порядке живой очереди. По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (4242) 491-277, 491-206, (4242) 227-001 (факс).
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