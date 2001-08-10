Минстрой согласовал программу по переселению охинцев
Минстрой России согласовал программу по переселению жителей Охи. Документ был досрочно подготовлен правительством Сахалинской области. Программа по расселению жилых домов, которые были повреждены в результате землетрясения в Охинском районе в 1995 году, рассчитана на период с 2020 по 2024 годы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– За это время мы планируем расселить порядка 162 тысяч квадратных метров поврежденного жилья, где проживает более 7 тысяч человек, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Что касается финансирования, то на эти цели необходимо направить 15,6 миллиарда рублей, в том числе: 5,5 миллиарда рублей – из федерального бюджета и 9,1 миллиарда рублей – из областного. Средства со стороны субъекта на реализацию мероприятий уже определены.
Напомним, сегодня Охинский район – лидер по объемам аварийного жилфонда в регионе. По мнению Валерия Лимаренко, охинские власти должны вплотную заняться этой проблемой и планировать строительство на 5-10 лет вперед, чтобы ускорить ее решение.
Проблема аварийного жилфонда в Охинском районе была поднята губернатором Сахалинской области на заседании Госсовета, которое прошло во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Президент дал поручение – направить в Охинский район комиссию для обследования этих домов.
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