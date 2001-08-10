Больше 200 сахалинцев поучаствовали во флэшмобе по математике

Родители и дети проверили свои знания на образовательно-развлекательном флэшмобе по математике MathCat. Международный проект с 2014 года сумел объединить поклонников царицы наук по всей стране и далеко за её пределами, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU

Впервые к решению задач от ведущих математиков и аналитиков присоединился Сахалин. Испытательными площадками стал первый лицей Южно-Сахалинска и гимназия имени Пушкина. Всего регистрацию прошли больше 200 человек.

Участники отвечали на вопросы, выбирая один из четырех предложенных уровней сложности. Организаторы назвали эти работы «лигами» - «белой», «зеленой», «желтой» и «красной». На решение отводилось фиксированное время – 1,5 астрономических часа. Участвовать в испытаниях можно было как самостоятельно, так и в команде из 2, 3 или 4-х человек.

Имена победителей озвучат 6 декабря.