Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2019
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15:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Курильскую на месяц закрыли в Южно-Сахалинске

Работы по ремонту сетей водовода и бытовой канализации продолжаются на улице Курильской в областном центре. Сейчас специалисты заняты на участке от Физкультурной до Леонова.
 
Сегодня, 2 декабря, рабочие закроют участок, продолжающийся до улицы Комсомольской.
 
Возобновить проезд планируют к 30 декабря. Объезд транспортных средств будет осуществляться по Невельской и Хабаровской, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.

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