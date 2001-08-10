Сахалинский «Кванториум» приглашает детей на занятия
Детский технопарк «Кванториум» на базе гимназии № 3 Южно-Сахалинска продолжает набор учащихся на 2020-й год. Обучение идет по шести направлениям, в числе которых "промышленная робототехника" и "хайтек", сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
«В хайтеке мы занимаемся на 3D-принтерах, станках с ЧПУ (числовым программным управлением), моделированием 3D-объектов. Дети учатся работать с высокотехнологичным оборудованием, которое сейчас внедряется повсеместно. Например, в нашем технопарке есть такой же принтер, как в NASA – Американском космическом агентстве», — отмечает наставник промробоквантума и хайтек-цеха Александр Коломиец.
По его словам, область применения этих знаний постоянно расширяется. Высокотехнологичное оборудование уже используют в медицине, промышленности, приборостроении, робототехнике и других сферах.
Кроме того, в детском технопарке открыта запись на VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность), IT-квантум, биоквантум, промышленный дизайн. Обучение рассчитано на детей старше 11 лет.
Также «Кванториум» ведет набор на спецкурсы по математике, техническому английскому и в шахматную секцию, сообщили в администрации города.
«В нашем технопарке сконцентрированы наиболее актуальные для страны и островного региона направления. Мы решаем несколько задач: даем детям базовое представление о востребованных инженерных специальностях, учим их работать в команде, генерировать и воплощать в жизнь проекты», — рассказывает начальник ДТ «Кванториум» Светлана Костюк.
Обучение бесплатное. Занятия начнутся с января 2020 года. Запись на все квантумы и спецкурсы осуществляется при личном визите. Консультации по телефону: 8 (4242) 24-02-03.
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