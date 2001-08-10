Снежный циклон накроет Сахалин и Курилы
Днем 3 и ночью 4 декабря на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидается сильный (7-19 мм за 12 часов), на востоке очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов). Сильная метель, видимость 500 метров и менее. Ветер 23-28 м/с, ночью 4 декабря порывы 33-35 м/с, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Также вечером и ночью 4 декабря на территории Томаринского, Холмского и Невельского районов, западе южных районов Сахалина сильная метель, видимость 500 метров и менее, ветер 25-30 м/с.
Кроме того, 3 декабря на территории Смирныховского, Поронайского, Макаровского, Долинского, Корсаковского и Анивского, районов и Южно-Сахалинска прогнозируются сильный снег, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережьях до 22-28 м/с, 4 декабря прогнозируются снег, местами сильный, усиление ветра до 22-30 м/с, а также в Северо-Курильском, Курильском и Южно-Курильском районах прогнозируются умеренные осадки, усиление ветра до 17-28 м/с, 4 декабря прогнозируются снег, усиление ветра до 25-30 м/с.
- В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
18:00 28 Ноября Здание интерната в Горнозаводске будет более доступным для инвалидов
- 17:30 28 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
- 13:00 28 Ноября Первое, второе и сыр предложили китайцам сахалинцы
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 17:30 Вчера Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
- 13:00 Вчера Минстрой согласовал программу по переселению охинцев
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?