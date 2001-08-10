Снежный циклон накроет Сахалин и Курилы

Днем 3 и ночью 4 декабря на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидается сильный (7-19 мм за 12 часов), на востоке очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов). Сильная метель, видимость 500 метров и менее. Ветер 23-28 м/с, ночью 4 декабря порывы 33-35 м/с, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Также вечером и ночью 4 декабря на территории Томаринского, Холмского и Невельского районов, западе южных районов Сахалина сильная метель, видимость 500 метров и менее, ветер 25-30 м/с.

Кроме того, 3 декабря на территории Смирныховского, Поронайского, Макаровского, Долинского, Корсаковского и Анивского, районов и Южно-Сахалинска прогнозируются сильный снег, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережьях до 22-28 м/с, 4 декабря прогнозируются снег, местами сильный, усиление ветра до 22-30 м/с, а также в Северо-Курильском, Курильском и Южно-Курильском районах прогнозируются умеренные осадки, усиление ветра до 17-28 м/с, 4 декабря прогнозируются снег, усиление ветра до 25-30 м/с.

- В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС по Сахалинской области.