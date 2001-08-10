С жителями Южно-Сахалинска обсудят, каким будет новый облик города

Новый облик Южно-Сахалинска обсудят с жителями города. Концепцию развития островной столицы и будущий дизайн-код города с представителями мэрии обсудил губернатор Валерий Лимаренко. Глава области обсудил с представителями мэрии. Проекты будут разработаны в следующем году международной командой специалистов.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном правительстве, в рамках концепции развития областного центра первыми преобразятся 4,7 и 8 микрорайоны города. Фактически их построят заново. Губернатор настоял на том, чтобы дома здесь были средней этажности – от 4 до 9 этажей, с максимальным расширением общественных зон. Это необходимо, чтобы новая застройка была комфортной и не загораживала вид на горы.

Южно-Сахалинск станет вторым городом России, в котором проведут такое масштабное обновление. В работах помогут специалисты, имеющие уникальный опыт московской реновации.

Также собравшиеся обсудили общий дизайн-код областного центра. Валерий Лимаренко считает, что Южно-Сахалинск должен получить облик курортного города.

– Южно-Сахалинску необходимо своё уникальное лицо – ландшафт, шрифты, подсветка. Нужно подготовить бизнес, чтобы в будущем все вывески в городе и нестационарные объекты имели единый стиль. Общественники, жители, профессиональные сообщества и архитекторы должны встречаться регулярно, чтобы сформировать общее видение облика областного центра. К моменту публичных слушаний по градостроительной документации все неясные и сложные вопросы должны быть отработаны, – отметил губернатор.

Дизайн-код и концепция развития города будут обсуждаться на различных площадках. Встречи посетят студенты СахГУ, которые учатся на строителей. Они смогут делиться своим мнением о проектах и получать полезные для профессии знания.

Кроме того, также было предложено приглашать на такие встречи представителей из других муниципалитетов области. Впоследствии опыт Южно-Сахалинска можно использовать для улучшения внешнего вида населенных пунктов в районах области.