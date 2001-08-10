Поронайцы выберут лучших среди молодых профессионалов
Пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в эти дни на площадках Сахалинского политехнического центра №3 в Поронайске. Торжественное открытие чемпионата рабочих специальностей, целью которого является повышение стандартов подготовки кадров, прошло накануне в кинотеатре «Мир», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на поронайскую администрацию.
- Основная цель чемпионата – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Для участников – это возможность заявить о себе, сделать шаг вперед, перенять полезный опыт. Хочется пожелать молодым профессионалам удачи, терпения, пусть каждый продемонстрирует высокий уровень подготовки и профессиональных качеств, - обратился к участникам вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко.
На сцене участников и гостей мероприятия приветствовала директор СПЦ №3 Ирина Присекина. Она поздравила студентов с началом важного события, а также пожелала показать высокие результаты, удачи и побед. Свои творческие поздравления участникам подарили воспитанники поронайской детской школы искусств.
За возможность получить путевку на национальный финал поборются студенты двух специальностей – «Облицовка плиткой» и «Переработка рыбы», всего восемь человек. Соревнования пройдут завтра в мастерских политехнического центра. Следить за состязаниями будет команда профессиональных экспертов.
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