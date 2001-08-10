Творческий и спортивный досуг организовали для инвалидов из Правды

В отделении для пожилых людей и инвалидов села Правда организовали творческий и спортивный досуг. Новый комплекс спортивных, игровых и творческих программ теперь доступен в реабилитационном центре «Чайка». Организация мероприятий стала возможной благодаря грантовому проекту «Активное долголетие» и Фонду социальных инициатив «Энергия», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– В нашем учреждении проживают в основном маломобильные пожилые люди, имеющие различные проблемы со здоровьем. Поэтому в проект мы включили не только культурно-досуговые мероприятия, но и здоровьесберегающие технологии, – рассказала заведующая отделением для пожилых граждан и инвалидов с.Правда Эльвира Саломатина. – Организована группа скандинавской ходьбы, спортивно-игровые занятия - аэрохоккей, дартс и Джакколо. Теперь наши подопечные будут больше двигаться.

По словам специалистов, мероприятия проекта «Активное долголетие» дают хороший оздоровительный эффект. Благодаря скандинавской ходьбе у пожилых людей повышается общий тонус, выправляется осанка, укрепляются суставы, улучшается состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Благотворно на людей влияет песочная арт-терапия. Занятия рисованием улучшают их психоэмоциональное состояние, снимают напряжение.

В правдинском отделении сегодня проживают 59 человек, из них 48 – инвалиды. Сотрудники учреждения совместно с благотворителями, общественниками, работниками местной библиотечно-культурной сферы и школьниками-волонтерами стараются сделать их жизнь полнее и ярче. Так, бывший военный Вячеслав Попов работает здесь дворником, играет на пианино и занимается спортом.

– На областные соревнования выезжаю постоянно вместе с соседом по комнате. Плюс еще, когда есть возможность, выезжаем в бильярд поиграть, – отмечает Вячеслав Попов.

Отметим, в учреждении продолжается работа по улучшению материально-технической базы. В этом году здесь проведен ремонт входной группы, обновляется фасад здания. В ближайших планах - замена кровли и благоустройство территории. Также здесь планируют с помощью нового грантового проекта обустроить во дворе специальную оздоровительную площадку, где жильцы отделения смогут заниматься на тренажерах, играть в шашки и шахматы, читать и отдыхать на свежем воздухе.

Отметим, что в Сахалинской области сегодня действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят около 200 льгот. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко этот перечень стал еще больше – на социальную поддержку сахалинцев и курильчан в 2019 году дополнительно предусмотрели около миллиарда рублей.