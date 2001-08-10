Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы

Между Ногликами и Охой приостановлено автобусное сообщение с 10:30 утра сегодняшнего дня. Это связано с сильной метелью и ограничением видимости, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций.

Уточнить информацию о времени открытия междугороднего автобусного движения можно по телефону: 8 (4242) 72-25-53 (с 7:00 до 19:00) и у дежурного диспетчера управления автомобильных дорог по Сахалинской области по телефону: 8 (4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8 (4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное ГУ МЧС.