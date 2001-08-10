Свыше 900 тысяч "квадратов" жилья хотят отстроить в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск активно наращивает темпы жилищного строительства. Задачу обеспечить в ближайшие пять лет ввод более 900 тысяч квадратных метров жилья ставит перед администрацией Южно-Сахалинска правительство региона.
Под строительство новых микрорайонов уже сформированы новые площадки, сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Денис Ю.
– В оборот вводятся участки в северной (17-й, 18-й микрорайоны, район «Брусничные холмы»), центральной (16-й, 8-й и 10-й микрорайоны) и южной частях областного центра (микрорайон «Радужный», «Горизонт»), – рассказал он. – На западе – это площадка «Сусуя». Малоэтажное строительство планируем развивать на территории Лугового, Ново-Александровска, Новой Деревни и Березняков.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном правительстве, в центральной части Южно-Сахалинска власти города определили пилотные микрорайоны, с которых начнется обновление городского пространства, – 4, 7 и 8-й. Решение об участии в программе реновации – исключительное право самих жителей. Они будут голосовать подомно. Если 75% и 1 голос будут «за», дом включат в программу.
Кроме того, жители будут иметь право выбрать предлагаемый администрацией к расселению дом в другом микрорайоне города или оставаться в своем доме, и ждать, пока жилье для них построят именно в их микрорайоне.
Так, согласие на участие в программе уже дали жильцы дома №119 по ул. Физкультурной. Собственники всех 8 квартир двухэтажной «сталинки» единогласно одобрили, предложенный им для переезда дом, который уже возводится в 16 микрорайоне, на бывших землях МЧС в районе телецентра.
– Участие в программе реновации – для нас возможность переселиться в современное жилье. И если действуют такие программы, по которым мы можем улучшить свои жилищные условия, то нужно этим пользоваться, – говорит житель дома Виталий Кравцев. – Кроме того, мы привыкли жить в центральной части города, и 16 микрорайон устраивает нас по всем параметрам.
Переедут горожане в новое жилье ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Освободившийся после сноса их старого дома участок может стать стартовой площадкой для дальнейшего обновления 4-го микрорайона.
Как отмечают в департаменте архитектуры и градостроительства, особое внимание уделено обновлению жилых кварталов, участвующих в реновации. Для этого заключены контракты по разработке архитектурно-планировочных концепций с несколькими крупными консорциумами, в которые входят российские и международные архитектурные компании. К июлю 2020 года они представят предложения по обновлению территории. Промежуточные итоги этой работы будут обсуждаться с общественностью и горожанами.
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