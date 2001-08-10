Тихоокеанское
информационное агентство
4 Декабря 2019
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12:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Опасное волнение моря прогнозируют у западного побережья Сахалина

С вечера 3 декабря у западного побережья Сахалина от Александровск-Сахалинского до мыса Крильон (Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Углегорский, Томаринский, Холмский и Невельский районы) ожидается опасное волнение моря, возможно повреждение береговых сооружений. Явление сохранится до середины дня 4 декабря, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования указанных районов, а также в морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск» и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Рекомендуем жителям и гостям этих районов держаться на безопасном расстоянии от моря. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112, - отмечают в главном региональном управлении МЧС.

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