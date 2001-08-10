Жители Сахалина и Курил могут узнать о землетрясениях в регионе

Сахалинцы и курильчане могут узнать информацию о землетрясениях в регионе. Это стало возможным благодаря разработке островного ученого-сейсмолога Андрея Степнова. Вместе с командой специалистов он создал сайт Eqalert.ru. На нём размещают данные о землетрясениях и сейсмической активности на территории всего федерального округа. Проект представлен в номинации «Технологические новации» на премии «Звезда Дальнего Востока», которая проводится в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства островного региона.

– Наша компания «выросла» из научного института, где у нас была целая лаборатория. Изначально мы делали мониторинг сейсмической активности для нефтегазовых компаний, - рассказывает Андрей Степнов. – На севере Сахалина добывают нефть и газ, при этом остров считается сейсмически опасным. Нефтегазовые компании интересовало, влияет ли их деятельность на рост сейсмичности. Сейчас мы взаимодействуем со всеми предприятиями, которые работают у нас на шельфе.

Постепенно проект расширялся. Ученые заметили, что у обычных людей тоже есть запрос на информацию о землетрясениях в регионе. Однако получить ее в открытом доступе они не могли. Специалисты решили популяризировать свою разработку. Вложили деньги в развитие, написали программы, создали сайт, мобильное приложение и специальные сервисы. Сейчас это целая система. Если где-то на территории Дальнего Востока станции регистрируют землетрясения, то данные автоматически публикуются на сайте.

Кроме того, жители могут заполнить специальный опросный лист, который помогает выяснить – насколько мощными были землетрясения по их личным ощущениям. На основе этой информации эксперты корректируют данные. Недавно разработчики интегрировали свой проект в программный комплекс «Безопасный город».

– Впервые в России частью программного комплекса «Безопасный город» стала система мониторинга сейсмической активности. И это происходит здесь, в Сахалинской области. Теперь в «Безопасный город» введены данные по землетрясениям, а также информация по 600 зданиям и сооружениям в Южно-Сахалинске, - уточнил Андрей Степнов. – Обычно, когда землетрясение происходит в крупном городе, спасатели получают информацию только о магнитуде и о том, как далеко от населенного пункта находился эпицентр. Но в больших городах множество зданий и сооружений невозможно единовременно обследовать оперативной бригадой МЧС. С другой стороны, им нужно иметь какую-то карту риска с информацией о том, какие районы города пострадали больше, какие меньше, куда эвакуировать людей, куда нет. Мы создали такой пилотный проект, который сейчас работает.

По словам ученого, над проектом работает шесть человек – специалисты из Южно-Сахалинска, Владивостока и Иркутска. В перспективе, его можно было бы развивать в других регионах страны, где также фиксируется повышенная сейсмическая активность.

Высокую значимость проекта для региона подчеркнул и генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий, член жюри премии «Звезда Дальнего Востока» Руслан Саркисов.

– Проект сахалинских ученых возник в ответ на природные вызовы Дальнего Востока и, безусловно, является важным для области — и экономически, и социально. Насколько мы знаем, в дальнейшем компания рассматривает возможность выйти на международный рынок, предложить свои услуги в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это был бы яркий пример экспорта российской технологии, – подчеркивает Руслан Саркисов.

Номинация «Технологические новации» – одна из наиболее популярных среди участников премии «Звезда Дальнего Востока» в этом году. В ней представлены проекты предпринимателей, которые развивают и внедряют современные технологии в регионах Дальнего Востока.

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время её лауреатами стали 48 человек – представители бизнеса, общественных организаций и медиа.

Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Официальный партнер премии: «Колмар». Партнеры: АО «Хабаровский аэропорт», «Байкальская горная компания» (группа компаний USM), АО «ОГК».