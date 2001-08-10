Память Неизвестного солдата почтили в Южно-Сахалинске
В Сахалинской области почтили память Неизвестного солдата. На мемориале Славы островной столицы в честь памятной даты – День Неизвестного солдата – состоялась церемония возложения цветов. Участие в ней приняли военнослужащие, ветераны, школьники, студенты, представители исполнительной и законодательной власти региона, правоохранительных органов и общественных объединений. Дань уважения воинам отдал также губернатор Валерий Лимаренко, сообщили ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
День Неизвестного солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина был перенесён из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Впоследствии там открыли мемориальный архитектурный ансамбль - Могилу Неизвестного Солдата.
– Сегодня мы вспоминаем своих предков, которые боролись с самым страшным злом 20 века. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти. Многие пожертвовали своими жизнями ради того, чтобы сегодня над нами было мирное небо. Нельзя об этом забывать, – отметил южно-сахалинец Илья Денисов.
После минуты молчания участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню на мемориале Славы. В память о не вернувшихся с полей сражений воинах прозвучали ружейные залпы.
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