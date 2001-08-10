Циклон продолжит действовать в Сахалинской области
Сегодня, 4 декабря, на территории Охинского, Ногликского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Поронайского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется сильная метель, видимость 500 метров и менее, а также очень сильный ветер.
Кроме этого, на территории Макаровского, Долинского, Корсаковского, Анивского районов и города Южно-Сахалинск ожидается умеренный снег, усиление ветра до 13-18 м/с, метель. В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется усиление ветра до 23-28 м/с, метель.
- В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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