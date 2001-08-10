Международный день инвалидов отметили на Сахалине
Международный день инвалидов отметили на Сахалине постановкой «Тёркина». Накануне торжественное мероприятие прошло в Чехов-центре. Его участниками стали люди с ограниченными возможностями здоровья, представители общественных организаций и движений инвалидов из областного центра и районов, сообщили в островном правительстве.
От имени губернатора Валерия Лимаренко к собравшимся обратился заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов.
– Сегодня в островном регионе уделяется особое внимание поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы стараемся сделать все для создания в регионе безбарьерной среды. Очень важно, чтобы состояние здоровья граждан не становилось препятствием для активной жизни, – отметил Сергей Наумов. – От всей души желаю вам успехов и побед, хорошего настроения и вдохновения! Желаю мира в ваших семьях, любви, понимания и заботы близких и, конечно же, бодрости духа, неиссякаемой веры в лучшее и удачи во всех делах и начинаниях.
В Южно-Сахалинске сегодня работает уникальный в масштабах Дальнего Востока реабилитационный центр. Здесь созданы все условия для восстановления слабовидящих и слепых, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, дефектами слуха. Сахалинцы и курильчане получают полный комплекс реабилитационных мероприятий на самом современном оборудовании, не выезжая за пределы области.
В этом году в области по поручению губернатора введены выплаты инвалидам 1 и 2 групп на улучшение жилищных условий. Размер материальной помощи для жителей районов составляет 2 миллиона 445 тысяч рублей, для южносахалинцев из-за более высоких цен на жилье – 3 миллиона 445 тысяч рублей. Региональной мерой поддержки уже воспользовались 126 сахалинцев.
Кроме того, в 2019-ом для маломобильных граждан в регионе стали доступными 150 социальных объектов – школы, поликлиники, больницы, спортивные сооружения. А для их перевозки закупили два новых автобуса, которые доставляют инвалидов в медицинские и другие социальные учреждения, а также к местам проведения массовых мероприятий. С учетом этого теперь в 15 районах области в режиме инватакси будут работать 23 специализированных транспортных средства.
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