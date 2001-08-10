Состояние южно-сахалинских электросетей хотят отслеживать автоматически
В Южно-Сахалинске планируют отслеживать состояние электросетей в автоматическом режиме. Проект реализуют на базе единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС). Он предполагает создание цифровой схемы трансформаторных подстанций и электросетей областного центра, которая будет подключена к аппаратно-программному комплексу «Умный город», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
– Благодаря этому станет возможным круглосуточный мониторинг всей энергосистемы, – рассказал директор управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска Александр Поликарпов. – За состоянием сетей можно будет наблюдать в онлайн-режиме. При отключениях энергии или нарушениях в работе системы информация автоматически поступит в дежурно-диспетчерские службы, которые направят к месту аварии ремонтные бригады. В итоге, по нашим расчетам, время устранения неполадок сократится примерно в два раза.
Сейчас в единую систему в опытном режиме подключены пять трансформаторных подстанций МУП «Электросервис». Впоследствии туда интегрируют все энергообъекты города.
Напомним, на прошлой неделе в рамках дальневосточного форума «Умный город – комфортная среда жизни», который проходил в Якутске, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор региона Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин подписали соглашение «О запуске пилотного проекта «Умный город» в Южно-Сахалинске». Планируется активное внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь горожан, и автоматизация многих процессов в областном центре.
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