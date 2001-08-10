Островитян приглашают стать волонтерами Года памяти и славы

Завтра, 5 декабря, во Всемирный день волонтеров, всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» даст старт набору добровольцев Года памяти и славы. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Любой желающий может стать частью большой международной команды, которая поможет в организации ключевых мероприятий Юбилея Победы не только в России, но и в других странах мира. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф,

- Мы рады каждому волонтеру, который хочет вступить в наши ряды. В новом году нас ждёт большое количество мероприятий и нам нужна помощь каждого, − рассказала руководитель сахалинского движения «Волонтеры Победы» в Сахалинской области Ульяна Приходько.

Активисты примут участие в параде Победы, акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», будут помогать ветеранам, благоустраивать памятные места и захоронения, знакомить молодёжь своей страны с историей через интересные форматы, помогать восстанавливать семейное древо.

Лучшие добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприятий 75-летия Победы не только у себя в регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге и в других странах.

- Год памяти и славы обещает быть насыщенным проектами по сохранению исторической памяти. Самое важное для нас – это оказать помощь и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, а также рассказать всем истинную историю Победы. Для этого мы подготовим более 160 тысяч добровольцев по всей России и в 45 странах мира, − поделилась руководитель всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Узнать подробности можно в штабе регионального отделения «Волонтеры Победы», который располагается по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д.33, каб.24. Вопросы также можно задать в официальной группе Вконтакте.