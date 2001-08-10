Ногликская ЦРБ пополнилась новым стоматологическим оборудованием

В стоматологическую поликлинику Ногликской ЦРБ поступило новое оборудование. Уже введены в эксплуатацию две установки. Удобство и функциональные возможности современных аппаратных комплексов уже успели оценить и пациенты, и сами доктора, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

- Стоматологические установки немецкого производства были установлены взамен старого, периодически выходившего из строя оборудования, - рассказывает главная медсестра Ногликской ЦРБ Елена Тарабаева. – Один аппаратный комплекс работает на терапевтическом приеме взрослого населения, второй – на детском. Оснащение поликлиники новым оборудованием позволяет оказывать пациентам медицинскую помощь более высокого качества и с максимальным комфортом.

Доступность стоматологической помощи в районах области решается и за счет работы передвижных стоматологических комплексов. Такие кабинеты на колесах ни в чем не уступают стационарным. Помимо стоматологической установки, в них имеется другое специализированное оборудование - прибор для стерилизации, визиограф для рентген-диагностики и другие аппараты. В текущем году приобретено 10 специализированных передвижных комплексов для Анивской, Долинской, Томаринской, Тымовской, Курильской, Холмской, Углегорской, Поронайской, Смирныховской и Охинской районных больниц.