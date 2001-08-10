Выпускники Сахалина и Курил написали итоговое сочинение

Сегодня, 4 декабря, во всех регионах России одиннадцатиклассники писали итоговое сочинение. На Сахалине и Курилах в этот день за парты сели почти 2,9 тысячи будущих выпускников, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минобра.

- Итоговое сочинение проводится в этом году в шестой раз. Испытание школьники пройдут в своих же школах. Успешное написание творческой работы является для одиннадцатиклассников допуском к ЕГЭ, - отметила член областной государственной экзаменационной комиссии, координатор проведения ЕГЭ на территории Сахалинской области Елена Шишова.

- Итоговое сочинение действительно в течение четырех лет. При поступлении в вуз, оно может принести будущим абитуриентам до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Учет результатов сочинений в вузах осуществляется по желанию абитуриента и решению конкретного высшего учебного заведения.

Для подготовки к успешной сдачи экзамена, в начале нового учебного года было определено пять направлений итогового сочинения: «Война и мир» — к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Отметим, что темы итогового сочинения были сформированы Рособрнадзором по часовым поясам и стали известны за 15 минут до начала работы. Сахалинским школьникам было предложено пять тем на выбор.

На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут. Она будет оцениваться по системе «зачет/незачет». Особое внимание при проверке эксперты уделят соответствию теме, аргументации, привлечению литературного материала, композиции, качеству речи и грамотности.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. Они сами выбирают форму написания творческой работы. На Сахалине в этом учебном году трое выпускников писали изложение, все остальные 17 школьников с ограниченными возможностями здоровья выбрали сочинение. Для этих ребят время выполнения творческой работы увеличивается на 1,5 часа.

В процессе написания сочинения выпускникам разрешалось пользоваться орфографическими словарями. Как и на ЕГЭ, запрещалось иметь сотовые телефоны, фото- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. На территории островного региона творческий экзамен прошел в штатном режиме.

- К сочинению готовилась усердно, читала много литературы, которую изучали в старших и средних классах. Наши учителя очень хорошо готовили нас к этой итоговой работе, объясняли, какие могут быть темы и на какую литературу стоит обратить внимание. С большим удовольствием перечитала роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». У меня боевое настроение, уверена в своих знаниях, надеюсь на хороший результат, - поделилась выпускница гимназии №1 г. Южно-Сахалинска Дарья Процевская.

Сочинения будут проверены в школе, затем отсканированы в региональном Центре обработки информации и направлены в федеральный Центр тестирования. Узнать свои результаты участники смогут не позднее 18 декабря 2019 года.

Если одиннадцатиклассник получает «зачет» он допускается к государственной итоговой аттестации. В случае «незачета» возможность улучшить свой результат будет предоставлена 5-го февраля и 6 мая 2020 года. Этим правом смогут воспользоваться только нынешние одиннадцатиклассники. Выпускники прошлых лет написать сочинение повторно в этом учебном году уже не смогут. Право на пересдачу им будет предоставлено через год.

Стоит отметить, что в островном регионе результаты сочинения из года в год остаются стабильными, большинство ребят с работой справляются успешно.