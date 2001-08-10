Южно-Сахалинск чистят от снега после циклона

В Южно-Сахалинске доступны для проезда все дороги, в том числе и трасса на Синегорск. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе администрации города.

Как рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Александр Швайка, работа по уборке и вывозу снега началась в ночное время — на улицы вышли более 160 единиц техники — грейдеры, погрузчики, самосвалы, которые убрали выпавший снег и к утру подготовили дороги города для нормального проезда автотранспорта. Расчистка продолжается и днем с меньшим количеством техники, чтобы не мешать автомобилистам передвигаться. Значительные силы и средства были направлены на расчистку пешеходных тротуаров. Очистка города в усиленном режиме будет продолжаться до тех пор, пока не закончится влияние циклона.

Добавим, что информацию о некачественной расчистке улиц Южно-Сахалинска можно сообщать в диспетчерскую департамента городского хозяйства по номеру: 300-475. Обращаться можно также в единую диспетчерскую службу 112.