Больше пяти тысяч сахалинцев имеют долг за коммунальные услуги

Долги перед Сахалинской коммунальной компанией имеют около шести тысяч южносахалинцев. Ежедневно по решениям суда и судебным приказам осуществляется до 40 списаний денежных средств должников.

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе СКК, уровень дебиторской задолженности потребителей перед СКК на 1 ноября 2019 года превысил 418 млн. руб. Наибольшая доля неплатежей приходится на потребителей-физических лиц. Размер их задолженности перед СКК составляет 350 млн рублей, 18 млн рублей приходится на обслуживающие жилой фонд организации (УК, ТСЖ, ЖСК), порядка 50 млн – задолженность юридических лиц.

В декабре СКК направит для должников, имеющих задолженность свыше 10 тысяч рублей, специальные «долговые» предупреждения красного цвета. Их получат 5 265 потребителей. С момента получения этого документа у потребителя будет 10 дней для того, чтобы полностью погасить задолженность.

В случае если потребитель не предпримет никаких действий, СКК без дополнительных уведомлений обратится в суд с заявлением о принудительном взыскании.

- Выданный судом исполнительный лист будет предъявлен к принудительному исполнению для взыскания на заработную плату, пенсии и иные доходы должника, включая денежные средства, находящиеся на банковских счетах, возможного ареста имущества и ограничения выезда за пределы страны, - отмечают в СКК.

За 10 месяцев текущего года Сахалинской коммунальной компанией оформлено 1 526 исковых заявлений в суд на сумму 73,8 млн. руб., 1 021 решений суда и судебных приказов направлено на исполнение на общую сумму 56,1 млн. руб.; через службу судебных приставов и кредитные учреждения взыскано более 31 млн. руб.

В ходе регулярных совместных рейдов специалистов СКК и судебных приставов ОСП г. Южно-Сахалинска УФССП по Сахалинской области в отношении 19 злостных неплательщиков была применена крайняя мера - арест имущества на сумму долга 2,95 млн.руб.

Количество арестованных за долги автомобилей с начала 2019 года достигло 7. Собственники этих транспортных средств, опасаясь «расставания» со своим имуществом, суммарно погасили свыше 1,3 млн. руб. В 2018 году арест из-за неоплаченных коммунальных услуг был наложен на 11 автомобилей. В случаях, когда должник не находит возможности или желания оплатить просроченную задолженность, арестованное имущество подлежит реализации на торгах.

Потребителям, которые по объективным причинам оказались в трудной жизненной ситуации СКК рекомендует заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Это позволяет гасить долг небольшими частями, а не сразу всей суммой. Обязательное условие соглашения – своевременная оплата части долга и текущих начислений.

Для оформления соглашения о реструктуризации задолженности необходимо обратиться в отдел по работе с населением АО «СКК» по адресу: ул. Бумажная, 26, в рабочие дни с 8:30 до 16:40, обед с 12.00 до 13.00, телефон (500-499).

Кроме того, погашение задолженности позволить стать участником розыгрыша трех сертификатов на получение услуги отопления в 2020 году:

- 1 сертификат на бесплатное получение услуги отопления в 2020 году при условии наличия аванса на лицевом счете и отсутствии пени;

- 2 сертификата на 50% скидки стоимости услуги отопления в течение 2020 года при условии отсутствия долга на лицевом счете и пени.

Итоги розыгрыша подведут 24 января 2020 года.

Напоминаем также, что до конца текущего года СКК производит списание пени в размере 50% в случае полного погашения задолженности за потребленные коммунальные услуги, отсутствии задолженности по пени, взысканной в судебном порядке, и оплаты остатка долга по пени в размере 50%.